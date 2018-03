Gransking av Facebook i USA

Federal Trade Commision (FTC) i USA har innledet gransking av Facebook etter personvernsskandalen knyttet til Cambridge Analytica.

Mandag opplyste Federal Trade Commision, et føderalt amerikansk organ med ansvar for forbrukervern og konkurranseregulering, at de har begynt en gransking av IT-giganten.

I 2014 kom personopplysningene til flere millioner Facebook-brukere på avveie da det britiske analyseselskapet Cambridge Analytica fikk tilgang til personopplysninger fra 50 millioner brukere. Opplysningene skal ha blitt brukt til å utvikle analyseverktøy som blant annet ble brukt til å hjelpe Donald Trump i valgkampen i USA.

Facebook-aksjene sank kraftig da det ble bekreftet at FTC har innledet en gransking av saken. Saken førte også til en kraftig nedgang i aksjekursen i forrige uke.

(©NTB)

