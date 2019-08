Gratis skolemat: - Jeg tror mamma er litt skeptisk

Gratis skolemat er blitt et hett tema - men hva mener hovedpersonene? Vi har spurt elevene.

MAJORSTUEN SKOLE, OSLO (Nettavisen): Skoleåret er så vidt i gang, og valget nærmer seg med et brak.

Arbeiderpartiet (Ap) og Høyre krangler om hvorvidt gratis skolemat er det som bør prioriteres - men hva mener elevene selv?

- Litt ekkelt

Byrådsleder Raymond Johansens (Ap) lanserte tirsdag valgløftet om gratis skolemat til 80.000 elever fra barneskolen til og med videregående.

I denne anledning fikk vi snakke med elever i 8b på Majorstuen skole som er med på et «prøveprosjekt». De er 12 og 13 år gamle, og har tillatelse hjemmefra til å snakke med pressen.

Brødskivene med gulost og skinke går unna! Foto: Heidi Schei Lilleås

- Hva er best, maten dere får gratis på skolen eller nistepakke?

- Det kommer litt an på, svarer en.

- Jeg synes det er mye ferskere på en måte, fordi når vi har hatt maten lenge i matboksen, blir den nokså myk ..., og det kan være ganske ekkelt ..., svarer en annen.

- Og most, skyter en tredje inn.

- Ja, enig!

Elevene snakker etter hvert i munnen på hverandre, mens de hogger i et eple.

- Mamma er litt skeptisk

- Hva synes mamma og pappa om gratis skolemat-ordningen?

- Jeg tror mamma er litt skeptisk, svarer en av jentene.

- Ja, hvorfor det?

- Jeg vet ikke helt, men vi snakket om det i dag tidlig, og da sa hun at vi har jo tid til å lage matpakke hjemme. Samtidig er det greit å få mat på skolen, for da slipper vi stresset, svarer hun.

- Har dere med mat hjemmefra i tillegg?

- Nei, roper noen - mens andre har sikret et reservelager.

Disse elevene fra 8b er veldig fornøyd med gratis skolemat og sier ikke nei til et eple til dessert. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Ikke alle har råd

- Blant politikerne er det alltid diskusjoner om hva man skal bruke penger på. Hvis man bruker det på ett tiltak, går det utover noe annet. Hva synes dere om å bruke penger på gratis skolemat?

- Jeg synes det er lurt, for det kan hende at det er noen som ikke har råd til mat, reflekterer en av elevene.

- Enig, for hvis man stresser og ikke rekker å lage niste, blir kanskje løsningen å kjøpe et tørt rundstykke og kanskje en sjokomelk på Rema 1000 ...

- Folk kjøper ofte en pose med boller, opplyser en tredje.

- Betyr det at maten blir mer usunn når dere kjøper selv?

- Ja, svarer de unisont.

- Trenger energien

Elevene er enige i at det er viktig å spise på skolen:

- Vi trenger jo energien, svarer en.

- Du blir sliten og får vondt i hodet hvis du ikke spiser, tilføyer en annen.

- Det hjelper på konsentrasjonen, skyter en gutt inn fra bakerste rad.

- Hvordan er det, snakker dere mye om skolemat, eller er det mest et tema for voksne?

- De voksne! Vi bare tar imot, svarer 12-13-åringene i kor.

- Jeg liker å sove lenge, jeg

- Nå er dere blitt så store, lager dere i så fall nistepakken selv eller mamma/pappa?

- Jeg lager selv.

- Noen ganger går jeg bare til butikken og kjøper noe, for jeg liker å sove lenge, jeg.

- Mamma lager fylte horn i blant.

- Mamma pleier å lage matpakke når hun har tid, men når vi er hos pappa, må vi lage selv for han pleier å gå på jobb ganske tidlig.

Elevene later til å synes fleksible ordninger er i orden, så lenge de får mat når de er sultne.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) blir tatt imot av rektor på Majorstuen skole, Marianne Mette Stenberg (i gult). Foto: Heidi Schei Lilleås

- 300 millioner kroner årlig

- Raymond Johansen, hva har du lovet i dag?

- Majorstuen skole er allerede med på en forsøksordning og har prøvd dette i noen måneder. I løpet av de neste fire årene skal vi innføre et gratis skolemåltid til alle elever i 1. til 12. klasse i Oslo, altså 80.000 elever, sier Johansen til Nettavisen.

- Hvor mye vil dette koste?

- Når det er ferdig rullet ut, vil det koste cirka 300 millioner kroner årlig, så det er et betydelig løft. Vi gjør det for at elevene skal bli enda bedre rustet til å lære, og så er det bra for helsen, sier han.

- Hvor vil du ta pengene fra?

- Vi tar de pengene som vi har. Politikk handler om å prioritere. Oslo kommune har et budsjett på 73 milliarder kroner. Vi gikk til valg i forrige periode på å ha 200 flere lærere og gratis AKS. Det har vi levert på, og det skal vi klare nå også.