Gratis vaksine mot hjerneinnebetennelse fikk Oslo-russen til å vaksinere seg

Ni av ti russ i Oslo vaksinerte seg mot smittsom hjernehinnebetennelse i 2019, viser tall fra Helseetaten i Oslo kommune.

– Gratis vaksine virker, sier byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl (Ap) i en pressemelding.

– Vi er ikke kjent med at noen russ eller elever i videregående skole i Oslo ble smittet eller har hatt meningokokksykdom i år, legger hun til.

Til sammen ble det satt 3.498 doser med gratis vaksine. Byrådet tok regningen på 1,3 millioner kroner.

I fjor vaksinerte 85 prosent av russen seg, mot 62 prosent året før.

Tellevik Dahl roser russen for at så mange i år har vaksinert seg.

– Russestyret tok i tillegg sporty oppfordringen om å ha en knute, en bomullsdott, i lua for å ha vaksinert seg mot sykdommen. De valgte like godt å sette den inn som knute nummer én, sier hun.

Hjernehinnebetennelse er en akutt og alvorlig infeksjonssykdom som skyldes at bakterier kommer over i blodet. Sykdommen er sjelden, og i de fleste tilfellene skjer smitten fra friske bærere, via såkalt nærdråpesmitte, for eksempel ved kyss og drikking av samme flaske.

