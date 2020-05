Gratulerer med dagen alle sammen!

I dag er 1. mai er fortsatt viktig, kanskje mer viktig enn noen gang. Alt for mange er permittert, og alt for mange har mistet eller risikerer å miste jobben, og en oljepris som hopper mellom 17 og 20-tallet gjør det dramatisk for norske arbeidsplasser.

Vi er mange som kjenner på hvor viktig arbeidet, arbeidsplassen og kollegene er i livene våre.Arbeidet gir oss jo mer enn bare en inntekt. Arbeidet gir oss et fellesskap, rammer i hverdagen og en mening.

Koronakrisen har vist oss hvor tett alt henger sammen, og lært oss at alle er like viktige. Bak alle sykepleiere, leger, butikkmedarbeidere og sjåfører står et stort spenn av yrkesgrupper som bidrar til at alle får utført jobbene sine. Ingeniører, programmerere, journalister, elektrikere, gründere, bønder, innkjøpere, ux-designere, historikere, samfunnsvitere, markedsførere, arkitekter, murere, snekkere, forskere, sveisere, renholdere, ledere, økonomer, og HR-folk for å nevne noen. Krisen har vist oss at alle bidrar på hver sin måte for å holde hjulene i gang.

Sammen må vi klare det

Det er lenge til vi kan gå tilbake til et normalt liv. Vi er langt fra flokkimmunitet og vaksiner. Men vi beveger oss sakte inn i en ny normalsituasjon. Vi tilpasser oss. Vi skaper det normale i det unormale, sammen. Jeg er heldig og er i dialog med mange i forskjellige bransjer hver eneste dag. Fra at alle satt i sjokk og krisemøter i mars og deler av april opplever jeg nå vi vender mer og mer tilbake til jobb – både fysisk, og i hodet. Vi er kanskje ikke helt tilbake ennå, men vi er på god vei.

For at vi skal komme oss godt opp på beina igjen gjelder det at vi også bruker mulighetene denne krisen har gitt oss riktig. Arbeidslivet har endret seg for alltid og vi er må tenke mer fleksibelt, både om jobben og samfunnet generelt. Vi må bruke mulighetene digitaliseringen gir oss sammen, smart og solidarisk. Vi må bruke denne muligheten til å skape et enda bedre arbeidsliv. Et arbeidsliv for fremtiden. Og det må vi gjøre sammen.

Rekordomstilling

13. mars klarte Norge å omstille seg til en digital hverdag i en rekordfart. Alle som kan ta hjemmekontor gjør det. Fastleger gjennomfører konsultasjonene sine digitalt og rapporterer om at mange pasienter foretrekker å møtes på denne måten. Undervisningssektoren har tatt til seg nye undervisningsformer, og det viser seg faktisk at noen elever leverer mye bedre resultater med hjemmeundervisning. Noen leverer bedre på jobb fra hjemmekontoret, mens andre synes det er vanskelig. Men digitale har vi alle blitt og samarbeid har blitt viktigere enn noen gang.

Ulike fagmiljøer har blitt nødt til å etablere nye måter å samarbeide på, og de finner løsninger i rekordfart. IT-utviklere og designere, jurister og kommunikatører finner nye teknologiske løsninger slik at NAV digitaliseres i et tempo vi ikke trodde var mulig.

Omstillingen gir nye muligheter, og fremover må alle, uansett yrke, forholde seg til den nye hverdagen. Digitaliseringen skjer nå, og uansett om du er sykepleier eller advokat, snekker eller bilmekaniker må du ha digital kompetanse.

Ut av isolasjonen

Og samtidig som vi (tvangs)digitaliseres har koronakrisen minnet oss på at vi er en del av verden. Krisen som pandemien skaper er så spesiell fordi den rammer alle, verden over. Globaliseringen og viktigheten av samarbeid også over landegrensene har derfor aldri vært viktigere. Ingen løser denne krisen alene, heller ikke Norge.

Vi kan ikke stenge oss inne og isolere oss for alltid, verken i vår egen stue eller i vårt eget land. Vi er avhengige av samspillet med andre mennesker og andre land. For det hjelper ikke om vi slår tilbake viruset her hjemme, om arbeidere i andre land tvinges til å gå syke på jobb, fordi de ikke klarer seg uten inntekten.

Derfor må vi fremover løfte blikket og se hva vi kan gjøre for å hjelpe andre land med å håndtere smitten. Vi har fått en god påminnelse om hvor viktig et godt sikkerhetsnett er for samfunnet, men det er fortsatt mange arbeidere som må se langt etter rettighetene de som gikk før oss har kjempet frem.

Det er når vi har muligheten til å sette de nye spillereglene. Koronakrisen har vist oss at vi kan bruke digitaliseringen til å skape et nytt og bedre arbeidsliv, med samarbeid på tvers, omsorg, dugnadsånd og global solidaritet. Dette må vi kjempe videre for – sammen.