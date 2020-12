Gratulerer til SV med sikker plass og kvinneundertrykkende plagg på Stortinget

Kritikken her er rettet mot plagget hijab, og ikke mot personen Marian Hussein.

Jeg vet at jeg provoserer mange ved å skrive om dette, siden mitt fokus ofte er på saker som angår Iran.

Men kanskje er det nettopp av den grunn jeg skriver om hijab igjen. Du skjønner, nesten hver uke ser jeg forstyrrende klipp fra Iran, der kvinner som dropper den obligatoriske hijaben blir ydmyket, trakassert, slått, angrepet og skjelt ut.

Jeg har fått angst av å måtte observere disse overgrepene tatt med mobil.

For det er lov å spørre: Hvorfor er et plagg som tres ned over hodet til millioner av kvinner av islamister, og de mørkeste kreftene til patriarkatet, plutselig blitt en hjertesak for venstresida og venstrevridde feminister her til lands?

Det er iranere som selv i ren desperasjon sender dem til den iranske journalisten Masih Alinejad. Takket være eksiliiraneren med tre millioner følgere, får disse hendelsene en viss oppmerksomhet på sosiale medier.

Var det opp til NRKs korrespondenter, som Sidsel Wold, eller vestlige medier generelt, ville vi ikke engang kjent til dem. Disse klippene kommer aldri på førstesiden av VG eller andre store norske aviser - slik som George Floyd-saken.

Det du ikke vet, har du ikke vondt av

Hvorfor viser ikke media slikt? Fordi det du ikke vet, har du ikke vondt av.

Fordi dersom du har anledning til å observere slike forstyrrende scener, vil du automatisk begynne å spørre deg selv om hvorfor kvinner her i vesten av egen «fri vilje» bærer et slikt plagg?

Hijab er altså et stykke stoff som skal definere om en kvinne er ærbar nok eller ikke.

Et enormt dydighetspress

Ikke bare i Iran - men verden over er det et enormt «dydighetspress» for å presse muslimske kvinner til å bære den. I noen muslimske land lærer du tidlig «ta på deg skjerfet og snakk om dine rettigheter».

Tar du det av, har du skrevet deg ut av samtalen. Samme plagg har nå kommet seg inn på Stortinget i antirasismens og likestillingens navn. Dette bør feires, ifølge venstresida.

For min del er det bekymringsfullt at slike plagg ukritisk slippes inn i maktposisjoner hos Stortinget. Sylvi Listhaugs kors ble kritisert og debattert, men hijab på Stortinget må vi feire.

En bør spørre seg hvorfor akkurat dette plagget er favorisert av patriarkatet og islamister? Altså, kvinners skjønnhet må pakkes inn som en diamant, og ikke være «utsatt» som godteri, ellers kommer insekter - altså menn - til å bli tiltrukket av det.

Noe sånt. Dette er akkurat det vi er blitt indoktrinert med på skoler i Iran fra barndommen av. Dette er det konservative narrativet om hijab verden over.

«Man decides»

En tyrkisk mann sa til meg en gang da jeg spurte ham om hvorfor noen kvinner går med hijab og andre uten: «Man decides!».

Her i vesten går disse kvinnene av fri vilje med det plagget som menn bestemmer for andre kvinner andre steder at de skal gå med. Forstå det den som kan.

Jeg vet at min kritikk kommer til å få noen av disse venstresida-folka til å reagere.

Som feminist fra Midtøsten stålsetter jeg meg. Det er tross alt mektige krefter som står bak dette plagget enten vi befinner oss i Norge eller i utlandet - både politisk, religiøst og annet.

Men hykleriet må avkles. Når selv hijab-situasjonen i Iran blir avskrevet som «whataboutism» her hjemme er det ille. Hallo, det er samme plagg.

Hijab-aktivister snakker hele tida om «kvinners valg» i klesveien.

Vrøvl og påskudd

Merkelig nok har jeg aldri sett dem forsvare muslimske kvinners rett til å ikke gå med hijab, selv om forskning viser at det finnes et slikt press også i Norge. Sannheten er at et plagg som millioner av kvinner tvinges til å gå med verden over, blir ikke mer koselig bare fordi du velger å gå med den av fri vilje.

Sannheten er at kvinners valgfrihet og alt det der ikke er annet enn vrøvl og påskudd.

De har bestemt seg for å støtte hijab - og det gjør de hele veien, hele tiden og av hele sitt hjerte - i Norge.

Da kan jeg bare gratulere SV med fast plass og fast kvinneundertrykkende plagg på Stortinget.

Fordi de mørke kreftene på jorda; ISIS, Irans presteskap, Taliban, islamister, muftier i Saudi-Arabia og de som mener kvinner må dekke seg til for å ha noe verdi i det hele tatt, gjør akkurat det samme.

