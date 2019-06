Gravde om store mengder narkotika i Tromsø

Det er funnet en større mengde narkotika på Tromsøya.

(nordlys.no): Det opplyser politiet i en pressemelding fredag.

Narkotikaen ble funnet på østsiden av Langvannet, ved Stakkevollan, nord på Tromsøya 21. april i år. Det var en tilfeldig forbipasserende som oppdaget narkotikaen.

Tilfeldig funn

– Vi ble kontaktet av en som hadde funnet dette, sier Jarle Johnsen, leder for krimvakta ved Tromsø politistasjon til Nordlys.

I etterkant har også politiet fått opplysninger om graveaktivitet i samme område, om lag en måned før narkofunnet.

– Vi har opplysninger om mistenkelig graveaktivitet i snøen, i forkant av narkotikafunnet.

Johnsen vil ikke opplyse om hvilket stoff som er funnet, eller hvor store mengder det er snakk om.

Ingen mistenkte

– Det er betydelig mengde, og det er narkotika i form av pulver, sier han.

Nå ønsker politiet tips fra publikum, som kan ha opplysninger i saken.

– At dere ber om hjelp fra publikum om noe som ble oppdaget i april må vel være et signal på at dere har et dårlig utgangspunkt etterforskningsmessig?

– Ja, vi har ingen mistenkte i saken og håper at noen kan ha gjort observasjoner.