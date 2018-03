Nordmenn handlet for 15,1 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i fjor. Det er en oppgang på 9 prosent. Norsk dagligvarebransje er bekymret.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nordmenn handlet for 1.259 millioner kroner mer i utlandet i 2017 enn året før. Antall dagsturer gikk opp 12 prosent, fra 7,7 til 8,6 millioner.

Grensehandelen øker mest i Strömstad (der Nordby-senteret ligger) med hele 13 prosent, fra 7,4 milliarder kroner til 8,3 milliarder kroner, men også grensehandelen i Töcksfors og Charlottenberg økte i fjor til henholdsvis 2,1 milliarder og 1 milliard kroner.

Hovedorganisasjonen Virke peker på at grensehandelen har økt til tross for svak krone. Årsveksten for grensehandelen har ikke vært sterkere siden 2013.

– Grensehandelen er urovekkende høy selv før de omstridte avgiftsøkningene på sjokolade- og sukkervarer og på alkoholfrie drikkevarer trådde i kraft fra nyttår. Vi er svært bekymret for den videre utviklingen, sier direktør for Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen.

(©NTB)

Mest sett siste uken