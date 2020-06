Tenåringen kritiserer hvordan verdensledere oppførte seg etter talens hennes i FN i fjor.

I et nytt intervju gjort med Sveriges Radio åpner klimaaktivisten Greta Thunberg opp om den famøse talen hun holdt under FN - og reaksjonene i etterkant.

- Vi aksepterer ikke disse oddsene, uttalte Thunberg uten talen sin i september i fjor.

Les mer: Greta Thunberg og 13 andre miljøaktivister har sendt brev til den norske regjering

Ville få frem en reaksjon

Det var ifølge henne det hun aller helst ville få frem under talen, og var en reaksjon på det gjenstående Co2-budsjettet verden har igjen.

- Men den eneste uttalelsen som står igjen er «hvordan våger dere», sier Thunberg under intervjuet med SR.

Under intervjuet kritiserer hun også hvordan verdensledere oppførte seg i etterkant av talen.

ÅPNER OPP: Thunberg åpner opp om hvordan verdensledere har stått i kø for å ta bilde med henne, men ikke adresserer det viktigste problemet, nemlig at tiden renner ut for klimaet. Foto: Mattias Österlund

- Presidenter, statsministere, konger og prinsesser kom bort og ville prate med meg. De så muligheten for å kunne ta et bilde sammen til Instagramprofilen sin, og så legge til emneknaggen «savetheplanet», sier Thunberg i intervjuet gjengitt av Sky News, og fortsetter:

- Det virket som om de hadde glemt å skamme seg over at deres generasjon har skuffet fremtidige generasjoner.

Les også: Thunberg: – Vi må kunne takle to kriser samtidig

Angela Merkel sto i kø

Tidligere har Thunberg fortalt at statsminister i Tyskland, Angela Merkel er én av de som stilte seg i kø for en selfie med henne.

BILDE: Statsminister Angela Merkel var én av de som ville ta bilde med Greta Thunberg. Foto: Michael Sohn / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

- Og disse tingene skjer hele tiden. Mennesker vil bare stå ved siden av meg og andre klimaaktivister. Da kan de poste det på sosiale medier, og få seg selv til å fremstå bra fordi det får dem til å fremstå som om de bryr seg, fortsetter hun.

Det var i september 2019 at Thunberg seilte over Atlanterhavet for å delta i FNs klimatoppmøte.