Greta Thunberg angriper haterne på Facebook

I et Facebook-innlegg slår Greta Thunberg hardt tilbake mot haterne, løgnerne og alle konspirasjonsteoriene.

NEW YORK (Nettavisen): - Her er vi igjen … Som mange av dere har fått med seg, er haterne mer aktive enn noen gang - de er etter meg, mitt utseende, mine klær, min oppførsel og mine forskjeller, skriver hun i et Facebook-innlegg onsdag kveld norsk tid.

- De kommer opp med enhver tenkelig løgn og konspirasjonsteori. Det virker som om de er villige til å gjøre alt for å få avverge fokuset, siden de er så desperate etter å ikke snakke om klimaet og den økologiske krisen, skriver Greta Thunberg.

Thunberg: - Jeg kan ikke fatte det

- Å være annerledes er ikke en sykdom, og den beste og mest nøyaktige vitenskapen er ikke meninger, men fakta, skriver 16-åringen.

Hun tar deretter et kraftig oppgjør med de voksne som angriper henne og andre barn.

- Jeg kan ikke fatte hvorfor voksne mennesker velger å bruke sin tid på å plage og true tenåringer og barn som promoterer vitenskap, når de kunne gjøre noe godt i stedet. Jeg tror de rett og slett føler seg truet av oss. Men verden er i ferd med å våkne. Ser dere i gatene på fredag, skriver hun.

Måtte beklage «Greta Thunberg er mentalt syk»

Tirsdag skrev Nettavisen om Fox News som gikk ut og beklaget et intervju med en TV-gjest. Uttalelsene til Michael Knowlens kom om som en kommentar på Fox News etter tordentalen til Greta Thunberg på mandag.

- Den klimahysteriske bevegelsen handler ikke om vitenskap. Om den gjorde det ville den vært ledet av forskere, ikke politikere og en mentalt syk, svensk jente - som blir utnyttet av sine foreldre og den internasjonale venstresiden, uttalte han på Fox mandag.

Fox News har nå måttet gå ut og beklage uttalelsene fra Knowles.

Også Donald Trump har gjort narr av 16-åringen etter FN-talen.

– Hun virker som en veldig lykkelig ung jente som ser fram til en lys og vidunderlig framtid. Så fint å se! skrev han på Twitter.

Thunbergs tordentale: - Helt unik

En av dem som var til stede i FN-salen og som fikk høre talen på nært hold, var klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Elvestuen forteller til Nettavisen at han er imponert over talen.

- Hun snakket på vegne av sin generasjon og har et berettiget sinne på vegne av dem, sier miljøministeren til Nettavisen.

- Hun er den tydeligste stemmen for sin generasjon og forteller hva som må gjøres. Og vitenskapen hun bruker, som den i talen i dag, den er korrekt. Og det er helt riktig at vi har så dårlig tid.

