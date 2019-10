Greta Thunberg er bookmakernes favoritt

Greta Thunberg er klar favoritt hos spillselskapene foran kunngjøringen av årets fredsprisvinner. Ekspertene er ikke like sikre.

Du blir ikke rik hvis du har veddet på at svenske Greta Thunberg får Nobels fredspris i år.

Samtlige spillselskaper NTB har sjekket, har nemlig den 16 år gamle klimaaktivisten som oddsfavoritt foran Nobelkomiteens kunngjøring fredag klokka 11. Dermed får du lite igjen hvis du har gjettet riktig.

Men ikke alle er like overbevist. Blant ekspertene er det delte meninger om Thunberg og hennes globale armé av skolestreikere.

Uklar sammenheng

PRIO-direktør Henrik Urdal skriver i sin egen kåring av årets favoritter at han har valgt å utelate Thunberg fra listen fordi det rett og slett ikke fins noen åpenlys sammenheng mellom klima og fred.

Urdal understreker at klimasaken er viktig, og at Thunbergs kamp står på solid grunn vitenskapelig sett. Men samme krav må stilles til vitenskapelighet når man trekker slutninger om den globale oppvarmingens sosiale konsekvenser, påpeker han. Og noen utvetydig sammenheng mellom klimaendringer og væpnet konflikt har så langt ikke latt seg påvise.

– Det har vært veldig mye forskning på det, og vi ser at FNs klimapanel har vært veldig forsiktige med å trekke noen konklusjoner angående koblingen mellom klima og konflikter. Det betyr ikke at klima ikke kan bidra til å forsterke konflikter, men i forskningen er det så langt lite hold for at klimaendringer fører til voldsom økning i konflikt, sa Urdal til NTB i forrige uke.

Unge aktivister i vinden

Thunberg er ikke den eneste unge aktivisten som har fått oppmerksomhet foran årets tildeling.

Demokratiforkjemperne Nathan Law Kwun-chung, Agnes Chow Ting og Joshua Wong Chi-fung i Hongkong framheves ofte som aktuelle navn. Alle tre er i 20-årene.

Andre unge aktivister som nevnes i spekulasjonene, er Hajer Sharief fra Libya og Ilwad Elman fra Somalia. Disse to topper Urdals favorittliste sammen med Nathan Law.

En rekke organisasjoner blir også trukket fram i spekulasjonene, som Reportere uten grenser, Control Arms Coalition, International Rescue Committee og flere FN-organer.

Klassiske kandidater

Men på favorittlisten fins også mer klassiske fredspriskandidater.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed kan få prisen for å ha sluttet fred med Eritrea, muligens sammen med Eritreas president Isaias Afwerki.

Andre aktuelle navn er Nord-Makedonias statsminister Zoran Zaev og Hellas' tidligere statsminister Alexis Tsipras, som i fjor inngikk en avtale som satte sluttstrek for en flere tiår lang navnestrid mellom de to landene.

