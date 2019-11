Greta Thunberg får programlederjobb

Den populære klimaaktivisten har blitt hyret inn som gjesteredaktør og programleder.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge The Guardian har Greta Thunberg blitt kontaktet av BBC og blitt tilbudt en programlederjobb.

Thunberg har ifølge avisen fått jobben med å intervju ledende personer i kampen mot global oppvarming. Hun blir dermed en av flere gjesteredaktører i radioprogrammet Today på Radio 4 på BBC.

Vil ha reportasjer på Antarktis og Zambia

Thunberg har allerede bedt om reportasjer på Antarktis og Zambia. Hun har også bedt om et intervju med direktøren for Bank of England Mark Carney.

BBC opplyser at det aktuelle programmet skal sendes i romjulen.

Akkurat nå befinner Greta Thunberg seg på en katamaran-båt på vei over Atlanteren fra USA til Madrid, hvor hun skal delta på klima-toppmøtet i starten av desember.

Greta Thunberg har lagt ut flere bilder av seg selv på turen over Atlanteren. Foto: Twitter: @GretaThunberg

Med seg på turen «over dammen» på katamaranen La Vagabonde, har hun den britiske seileren Nikki Henderson, faren Svante Thunberg, de australske båteierne Riley Whitelum og Elayna Carausu og deres sønn Lenny på elleve måneder.

Den 15 meter lange katamaranen kastet loss fra Hampton i Virginia for 12 dagaer siden. Det er ventet at turen kommer til å ta to til fire uker, men Thunberg satser på at hun rekker fram til Madrid før klimatoppmøtet i starten av desember.

Greta-foto går viralt

Nå går også et foto fra 1898, som får Greta Thunberg-fans og «hele internett» til å måpe, viralt.

Fotografiet, som angivelig er fra 1898, viser en jente som er prikk lik Greta Thunberg. Det får konspirasjonsteoretikere og humorister til å ta helt av på Twitter og Facebook.

Bildet, som eies av University of Washington, får flere til å spøke om at Grete Thunberg er tidsreisende som er sendt fra fortiden for å redde oss.

«Greta er en tidsreisende, fra fremtiden, og hun er kommet for å redde oss», skriver en person på Twitter.