Greta Thunberg møtte EU-kommisjonens president før toppmøte

For andre gang på få måneder fikk klimaaktivist Greta Thunberg møte sjefen for EU-kommisjonen. Møtet skjedde kvelden før EU-landenes ledere samles til toppmøte.

17 år gamle Thunberg var en av fire unge klimaaktivister som møtte EU-toppen torsdag kveld, Thunberg og belgiske Anuna de Wever via videolink, og tyske Luisa Neubauer og belgiske Adelaide Charlier personlig.

Von de Leyen sa det var inspirerende å møte unge aktivister og gjorde det klart at de var enige om det er nødvendige med raske tiltak mot klimaendringene.

Aktivistene var imidlertid langt fra fornøyd.

– Det er på høy tid at EU holder seg til Paris-avtalens målsetting. For oss, neste generasjon, er dette uakseptabelt, tvitret Charlier etter møtet.

I vinter lanserte EU-kommisjonen en «grønn giv» med mål om å gjøre unionen klimanøytral innen 2050. Satsingen har fått kritikk både fra miljøaktivister og klimafornektere som mener kommisjonen gjør enten for lite eller for mye.

Hvor mye penger som skal brukes på klimatiltak, og hvordan de skal disponeres, avgjøres i stor grad av EUs langtidsbudsjett, som er hovedtema på toppmøtet fredag og lørdag.

Også i mars møtte von der Leyen den svenske tenåringen som har inspirert en global kampanje med sin skolestreik for klimaet. Thunberg deltok da på et møte i kommisjonen rett før den la fram sitt forslag om å lovfeste EUs klimamål. Allerede før forslaget var offentliggjort, kritiserte Thunberg EU-toppene for ikke å gå langt nok.

– Vi trenger ikke bare mål for 2030 og 2050. Først og fremst trenger vi dem for 2020 og hver måned og hvert år som kommer, skrev hun i et brev sammen med andre unge aktivister den gangen.