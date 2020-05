Greta Thunberg og 13 andre miljøaktivister har sendt brev til den norske regjering

Gretha Thunberg og 13 andre miljøaktivister har sendt brev til Erna Solberg og resten av regjeringen i forkant av behandlingen av iskanten på torsdag.

På torsdag gjennomfører Stortinget en høring som handler om iskanten og forvaltningsplanene for norske havområder. Regjeringen har lagt fram et forslag om å flytte oljevirksomheten i Barentshavet til et område hvor det befinner seg havis 15 prosent av dagene i april.

I den sammeneheng har det internasjonale advokatfirmaet Hausfeld skrevet et brev på vegne av 14 unge klimaaktivister, hvor blant annet Greta Thunbergs navn står på listen, melder NRK.

Har sendt brev tidligere

Dette er ikke første gang barna sender brev til myndigheter rundt omkring i verden. I fjor sendte de inn en klage til FNs komité for barns rettigheter, der de anklaget landene Argentina, Brasil, Tyskland og Tyrkia for å forlenge klimakrisen ved å øke bruken av fossilt brennstoff.

De mente at landene hadde forpliktet seg til å beskytte barn fra direkte, nært forestående og forutsigbare trusler mot deres helse og velvære, ved å undertegne Barnekonvensjonen.

Barna mener dette også inkluderer klimaendringene, og at det dermed også gjelder Norges planer om å utvinne mer olje og gass.

– Alle barn som lever i dag vil stå overfor økt risiko for død og sykdom i en verden som er grunnleggende endret på grunn av disse ødeleggende utslippene. Norge bør ikke, må ikke, bidra til å øke disse tapene av liv, skrives det i brevet.

- Viktig steg i retning for miljøet

Sveinung Rotevatn har kommentert brevet til NRK. Han mener brevet gir uttrykk for at det er åpnet for et større areal av petroleumsutvinning i Arktis, men påpeker at virkeligheten viser det motsatte.

- Den nye regjeringen har satt en klar og tydelig grense for petroleumsvirksomhet i nord. Dette er det tydeligste en norsk regjering har vært i dette spørsmålet. Vi skjermer en større del av den sårbare iskanten enn noen gang, sier Rotevatn til NRK.

Deretter påpeker han at det ikke er noen andre land i Arktis som har satt en lignende grense. Grensen for iskanten ligger nå lenger sør enn i 2011 og 2015. Grensen går nå ved 15 prosent isfrekvens.

- Isen trekker seg nordover. Samtidig flytter vi grensen for utvinning sørover. Det er ikke vanskelig å forstå at miljøbevegelsen gjerne vil ha grensen enda lenger sør. Det ligger i rollen deres. Men jeg håper likevel at de kan anerkjenne dette som et viktig steg i riktig retning for miljøet, avslutter han.