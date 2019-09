Greta Thunberg på gråten i FN-tale: - Hvordan våger dere!

En tydelig preget Greta Thunberg talte til FN på mandag.

NEW YORK (Nettavisen): - Dette er galt. Jeg burde aldri stått her oppe, sa Greta Thunberg da hun talte på et FN-møte i New York mandag.

Saken utvides

Den 16 år gamle jenta kjempet hardt mot tårene da hun gikk til angrep:

- Hvordan våger dere.! Dere har stjålet mine drømmer og min barndom med deres tomme løfter, sa Thunberg.

Se den sterke talen fra åpningen av Climate Action Summit 2019 i video øverst i saken.

Les også: Carl I. Hagen om Greta Thunberg: - Det er til å grine av

Greta Thunberg var så sint og frustrert at hun måtte kjempe mot tårene. Se video av den sterke talen øverst i saken. Foto: FN

Det var en svært følelsesladet tale Greta Thunberg ga her i New York og hun var så sint og frustrert at hun måtte kjempe mot tårene. Hun regelrett skjelte ut verdenslederne på klimamøtet:

- Alt dette er feil. Jeg burde ikke stått her oppe. Jeg burde vært på skolen på andre siden av verden. Og likevel kommer dere til oss ungdommer for håp. Hvordan våger dere!? Dere har stjålet mine drømmer og min barndom med deres tomme ord, sa Greta Thunberg i sin tale.

- Jeg er derimot en av de heldige. Det finnes mennesker som lider, det finnes mennesker som dør. Det er hele økosystemer som kollapser. Vi er i starten av en masseutryddelse og alt dere kan snakke om er penger og eventyr om evig økonomisk vekst. Hvordan våger dere! sa Thunberg, tl massiv applaus i salen.

Trump dukket opp

USAs president dukket mandag opp på FNs klimatoppmøte, til tross for at det tidligere var meldt at han ikke kom til delta.

Besøket på klimatoppmøtet var ikke oppført i presidentens offisielle timeplan. Etter planen skulle Donald Trump heller prioritere et arrangement om religionsfrihet.

Trump fikk ikke med seg FNs generalsekretær António Guterres tale eller Greta Thunbergs tale, men ankom før Tysklands statsminister Angela Merkel holdt sitt innlegg.

Visepresident Mike Pence var med presidenten, og Trump klappet etter noen av de korte talene som ble holdt.

Verdensledere som Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Boris Johnson og Indias statsminister Narendra Modi er alle på plass på det ekstraordinære klimatoppmøtet i New York mandag.

Til stede er også Norges statsminister Erna Solberg (H), som er én av dem som har fått taletid på møtet.

(Nettavisen/NTB)