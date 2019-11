Greta Thunberg seiler igjen

Den unge klimaktivisten Greta Thunberg er klar for nye eventyr.

Greta Thunberg skal på nytt seile over Atlanteren. Seilasen vil gå fra den amerikanske østkysten, der hun nå oppholder seg, til Spania.

I en pressemelding fra Thunberg-leiren opplyses det at bakgrunnen for reisen er at Thunberg skal delta på klimamøtet COP25 i Madrid. Møtet avholdes i perioden 02.12-13.12 i den spanske hovedstaden etter at Chile sa fra seg arrangementet.

Les også: Svensk flyskam rammer Norwegian - legger ned rute

I Madrid forventes det at mange ungdomsaktivister blir med på en demonstrasjon for klimaaksjonen 06.12.

- COP25 er ekstremt viktig, og jeg håper jeg kan rekke fram i tide. Men om jeg rekker det eller ikke spiller liten rolle, det er utallige andre unge aktivister som vil snakke der og levere den samme meldingen jeg ville gjort. Det er ikke sånn at stemmen min er uerstattelig, sier Thunberg i en kommentar.

Les også: Portrett av Greta Thunberg skal pryde fasade i San Francisco

Greta vil seile ombord La Vagabonde, en 48 fots katamaran som drives av Riley Whitelum og Elayna Carausu. Det australske paret dokumenterer sin reise rundt i verden på Youtube-kanalen “Sailing La Vagabonde”.

De to svarte på Gretas tweet om hjelp til å krysse havet fra USA til Europa.

Les også: SAS-sjefen: - Ja, Greta Thunberg vil fly igjen

- Vi så Gretas forespørsel om hjelp og bestemte oss for å tilby vår støtte. Vi støtter henne i hennes sak. Selv pleide jeg å jobbe med oljerigger, men jeg er veldig glad for å leve livet mitt på en seilbåt og med vindens kraft flytte hjemmet mitt rundt i verden. Vi har sett skjønnheten på denne planeten og tenker at dette er noe vi alle bør strebe for å beskytte, sier Whitelum.

Les også: Statsministeren hyller Greta Thunberg

Den profesjonelle seileren Nikki Henderson fra Storbritannia vil styrke mannskapet for reisen på forespørsel fra Vagabonde-teamet. Seks personer skal være om bord i katamaranen: Greta Thunberg og hennes far Svante, Riley Whitelum og Elayna Carausu og deres spedbarnssønn Lenny, og Nikki Henderson. Rutehjelp vil bli gitt av seilere og meteorologieksperter på land.