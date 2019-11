Greta Thunberg skal ut på reise - ber om hjelp

Greta Thunberg har bestemt seg for å dra fra Amerika til Madrid - men trenger hjelp.

Fredag ettermiddag gikk den 16 år gamle klimaaktivisten ut på Twitter og ba om hjelp. Årsaken er at det planlagte klimamøtet COP25 har blitt flyttet fra Santiago i Chile til Madrid og Spania.

Derfor trenger hun hjelp til å komme seg over Atlanteren - igjen. Thunberg befinner seg for tiden i California.

- Siden #COP25 offisielt har blitt flyttet fra Santiago til Madrid, så trenger jeg litt hjelp. Det viser seg nemlig at jeg har reist halve jorden rundt, i feil retning :-) Nå trenger jeg en måte å krysse Atlanteren på i november ... Hvis noen kunne hjelpe meg med å finne transport, så ville jeg være svært takknemlig, skriver hun på Twitter.

Saken utvides

Thunberg fikk en del kritikk da hun i september tok båten over fra England til New York. 16-åringen var da invitert til å delta på et klimatoppmøte i forbindelse med FNs hovedforsamling, men sa i utgangspunktet nei fordi hun ikke ville fly av miljøhensyn. I stedet bestemte hun seg for å ta seilbåten over.

I forbindelse med båtreisen skapte det debatt da det ble kjent at fem personer skulle fly til USA for å hente Thunbergs båt og seile den hjem igjen.

Nå ligger alt til rette for at Thunberg på nytt skal krysse Atlanteren. Og bare minutter etter at Thunberg la ut sitt ønske om hjelp, strømmer nå tilbudene inn.

- Jeg tar deg med på min båt når som helst, skriver en person på Twitter.

Chile trakk seg som arrangør

COP25 var planlagt arrangert i Santiago fra 2. til 13. desember, men Chile har trukket seg som arrangør på grunn av den pågående uroen i forbindelse med en stor protestbølge mot regjeringen.

Thunberg har vært i Nord-Amerika siden hun i august krysset Atlanterhavet på konkurranseseilbåten Malizia II. Hun vil ikke fly av miljøhensyn.

Den svenske tenåringen har fått stor internasjonal oppmerksomhet etter å ha startet protestene som kalles skolestreik for klimaet.

Tirsdag ble hun tildelt Nordisk råds miljøpris, men valgte å ikke ta den imot. Thunberg er i California, og det var to stedfortredere som var til stede under prisutdelingen.

– Vi er blant de landene som har mulighet til å gjøre mest, men vi gjør i prinsippet ingenting, sa skolestreikerne på vegne av Thunberg.

– Til dere begynner å agere vil verken jeg eller Fridays for future i Sverige ta imot Nordisk råds miljøpris, fortsatte de, og sa at klimaaktivisten heller ikke ønsker å ta imot de 350.000 danske kronene i prispenger.

(Nettavisen/NTB)