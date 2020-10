Greta Thunberg støtter Joe Biden

Klimaaktivisten oppfordrer amerikanerne til å stemme på Biden.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (17) har tatt til Twitter for å vise sin støtte for Demokratenes presidentkandidat, Joe Biden.

I en melding på det sosiale mediet skriver Thunberg følgende:

«Jeg involverer meg aldri i partipolitikk. Men det kommende presidentvalget i USA er for viktig.»

Thunberg skriver videre at det fra et klimaperspektiv uansett er langt fra bra nok.

- Mange av dere støttet selvfølgelig også andre kandidater. Men jeg mener... du vet... søren! Samle dere å få alle til å stemme Biden, fortsetter hun.

Taler til tilhengerne

Samtidig som Thunberg tok til Twitter, ventes det at Donald Trump skal tale til tilhengerne sine fra en balkong i Det hvite hus, ni dager etter at han testet positivt for korona, det melder NTB.

Les mer: Trump intervjuet av lege i natt: - Det var mirakuløst

Presidenten sliter på meningsmålingene, og mange uttrykker fremdeles tvil rundt hans helsetilstand.

- Akkurat nå er jeg medisinfri, som dere vet, har jeg ikke tatt noen medisiner på sikkert åtte timer, sa Trump til Fox News fredag kveld, ifølge NTB.

Et arrangement i Rosehagen ved Det hvite hus 26. september var ifølge smittevernekspert Anthony Fauci en «superspreder-hendelse».

Les også: Biden og Harris får støtte fra uventet hold. Har aldri skjedd på 208 år

Det antas at over 30 mennesker ble smittet under seremonien i Rosehagen. I tillegg til Trump fikk blant andre hans kone Melania, rådgiver Hope Hicks og pressetalsperson Kayleigh McEnany påvist smitte.

Her går Greta Thunberg til angrep på verdenslederne:

Valg

Tirsdag 3. november skal det avgjøres om det blir Demokratenes Joe Biden eller Republikanernes og nåværende president Donald Trump som skal lede USA de neste fire årene.

Så langt har de to presidentkandidatene møttes til en presidentdebatt, som gikk av stabelen i slutten av september. I etterkant ble debatten sterkt kritisert av flere, og ble blant annet kalt den verste TV-debatten noensinne.

Tidligere visepresident Joe Biden skal stille mot president Donald Trump. Foto: (AP/NTB Scanpix)

Den neste debatten skulle egentlig ha funnet sted 15. oktober, men har nå blitt avlyst etter at Trump og Biden nektet å delta på hverandres premisser, det skriver NTB.

Trump, som har erklært seg selv smittefri, nektet å delta i en videodebatt, mens Biden har avvist at det er aktuelt å møte presidenten ansikt til ansikt på grunn av hans koronasmitte.

Les mer: Kjendisene kler seg nakne: – Jeg vet hva dere tenker