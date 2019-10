Greta Thunberg vil ikke ta imot Nordisk råds miljøpris - angriper Norge på Instagram

Greta Thunberg vant Nordisk råds miljøpris. Men hun vil ikke ta den imot, og går samtidig til angrep på norske oljeinteresser.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): Greta Thunberg, som for tiden befinner seg i California, ble under en prisutdeling i Stockholm tildelt Nordisk råds miljøpris for sin innsats for klimaet, men takket nei til prisen. Dermed takket hun også nei til 500.000 svenske kroner, rndt 475.000 norske kroner.

Siden Greta Thunberg befinner seg i USA, hadde hun sendt to skolestreikere med en uttalelse fra henne.

– Vi er blant de landene som har mulighet til å gjøre mest, men vi gjør i prinsippet ingenting. Til dere begynner å agere vil verken jeg eller Fridays for future i Sverige ta imot Nordisk råds miljøpris, sa skolestreikerne på vegne av Thunberg.

Greta Thunberg er tildelt Nordisk Råds miljøpris, men hun valgte å ikke motta prisen under prisutdelinegne som fant sted i Stockholms konserthus tirsdag kveld. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB scanpix

La ut begrunnelse på Instagram

Greta Thunberg, som for tiden befinner seg i California, har lagt ut en begrunnelse på Instagram.

- Klimabevegelsen trenger ikke flere priser. Det vi trenger er at våre politikerne og de som har makten begynner å høre på den nåværende og best tilgjengelige vitenskap, skriver Thunberg på Instagram.

I sin begrunnelse går hun til angrep, ikke bare på de nordiske landene, men også på Norge spesifikt.

- De nordiske landene har et flott rykte på seg rundt om i verden når det kommer til klima og miljø. Det mangler ikke på skryt om dette. Det er ingen flotte ord som mangler. Men når det kommer til våre utslipp og våre økologiske fotavtrykk per innbygger - hvis vi inkluderer vårt konsum, vår import og vår flytrafikk og shipping - vel da har vi en helt annen historie, skriver hun.

- I Norge for eksempel, så har myndighetene nylig gitt rekordmange tillatelser til å lete etter ny olje og gass. Olje- og naturgass-feltet Johan Sverdrup som nylig ble åpnet er forventet å skulle produsere olje og naturgass i 50 år fremover, olje og gass som vil generere 1,3 tonn med CO2-utslipp, skriver Greta Thunberg på Instagram.

På vei til Santiago i Chile

Greta Thunberg befinner seg for tiden i Amerika og deltok på forrige fredag i en ny klimademonstrasjon i Britisk Columbia i det sørvestlige Canada.

16-åringen er på sin lange ferd gjennom Amerika på vei til Santiago i Chile, der hun skal delta på en ny FN-klimakonferanse i desember.

- Bør få gjøre hva faen hun vil

I et fersk intervju med GQ denne uken, går Robbie Williams til frontalangrep på flere navngitte landsmenn og ber alle om at Greta Thunberg må få lov til å være i fred.

- Jeg mener hun bør få lov til å fortsette med hva faen enn hun vil. La henne være, sier Robbie Williams i et intervju med GQ.

I intervjuet, som også er gjengitt i The Independent, sier Williams at det burde være lover som slo ned på angrepene som Greta Thunberg, som på tirsdag vant Nordisk råds miljøpris, utsettes for.

- Uansett hva man mener om Greta eller det hun sier, hennes stemme eller hennes ansiktsuttrykk, hennes sinne, hennes lidenskap, så burde hun kunne få gjøre det uten bebreidelser, sier Williams.