Greta Thunbergs far: - Jeg er bekymret

Greta Thunbergs far: - Hun er lykkelig, men jeg er bekymret.

Greta Thunbergs far sier han syntes det var en «en dårlig ide» da datteren hans bestemte seg for å gå i bresjen i kampen mot klimaendring. Det skriver BBC som har intervjuet både far og datter.

Til tross for at millioner av mennesker over hele verden har latt seg inspirere av den svenske 16-åringen, er faren Svante Thunberg lite fornøyd med at det har gått utover skolegangen. Til BBC sier han rett ut at han ikke støtter datterens valg om å hoppe over skolegang.

Han medgir at Greta er en mye lykkeligere person etter at hun satte i gang med sitt prosjekt. Men han bekymrer seg for alt «hatet» hun møter på veien og han er spesielt bekymret for måten såkalte «falske nyheter» fremstiller datteren på og hatet det igjen skaper.

Ifølge faren takler imidlertid datteren kritikken.



- For å være helt ærlig - jeg vet ikke hvordan hun gjør det, men hun ler mesteparten av tiden. Hun synes det er til tider hysterisk morsomt.

Gjør det ikke for klimaet



Thunberg har ledsaget sin datter på seilekspedisjonene sine til FNs klimatoppmøter i New York og Madrid. Greta nekter å reise med fly på grunn av miljøpåvirkningen.

- Jeg gjorde alle disse tingene, jeg visste at de var de riktige tingene å gjøre ... men jeg gjorde ikke det for å redde klimaet, jeg gjorde det for å redde barnet mitt, sier Thunberg til BBC og legger til:

- Jeg har to døtre, og for å være ærlige er de alt som betyr noe for meg. Jeg vil bare at de skal være lykkelige.

Greta snakket med Sir David Attenborough

I BBC-programmet snakker Greta Thunberg med den legendariske naturfilmskaperen Sir David Attenborough. I samtalen mellom de to skryter Attenborough hemnigsløst av Thunberg og mener hun har vekket verden når det gjelder å kjempe mot klimaendringer og global oppvarming.

Kritikk av BBC - reiste med fly for å møte Greta

Flere britiske medier - blant annet The Guardian, (krever abonnement) kommer med kritikk av BBC for at teamet fra den britiske statskringkasteren fløy til Stocholm.

BBC fløy blant annet programleder Mishal Husain til Sverige for å intervjue tenåringen og faren.



Om beslutningen om å fly, sa redaktør Sarah Sands i dag: «Vi hadde bare ikke tid til andre transportmidler. Men vi møtte kameramannen vår der, og intervjuet mellom Greta og David Attenborough ble dirigert av Skype, som følte den rette veien for de to for å kommunisere. »