Greta Thunbergs tordentale: - Helt unik

- Hun er i en helt unik posisjon, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), som var til stede under Greta Thunbergs tordentale i FN.

NEW YORK (Nettavisen): Mandag ettermiddag norsk tid, holdt klimaaktivisten Greta Thunberg en tordentale til stats- og regjeringssjefer på FNs klimatoppmøte i New York.

Hun var tydelig frustrert og sint og raste mot tilhørerne i salen. Selv måtte hun også kjempe for å holde tårene tilbake.

- Alt dette er feil. Jeg burde ikke stått her oppe. Jeg burde vært på skolen på andre siden av verden. Og likevel kommer dere til oss ungdommer for håp. Hvordan våger dere!? Dere har stjålet mine drømmer og min barndom med deres tomme ord, sa Greta Thunberg i sin tale.

- Hun har et berettighet sinne

En av dem som var til stede i FN-salen og som fikk høre talen på nært hold, var klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Elvestuen forteller til Nettavisen at han er imponert over talen.

- Hun snakket på vegne av sin generasjon og har et berettiget sinne på vegne av dem, sier miljøministeren til Nettavisen.

- Hun er den tydeligste stemmen for sin generasjon og forteller hva som må gjøres. Og vitenskapen hun bruker, som den i talen i dag, den er korrekt. Og det er helt riktig at vi har så dårlig tid.

Den 16 år gamle jenta kjempet hardt mot tårene da hun holdt sin torden-tale i FN mandag: - Hvordan våger dere?! Dere har stjålet mine drømmer og min barndom med deres tomme løfter, sa Thunberg. Foto: REUTERS/Carlo Allegri

Det var en svært følelsesladet tale Greta Thunberg ga her i New York.

16-åringen var så sint og frustrert at hun måtte kjempe mot tårene. Hun regelrett skjelte ut verdenslederne på klimamøtet.

- Det er riktig som hun sier at vi som ledere må gjøre mye mer av alt, og at hovedansvaret ligger hos statslederne. Hun har et berettiget sinne over en situasjon som, når det gjelder klima, plast, havet, er i krise. Dette er alle kriser, slik som hun beskriver det, sier Elvestuen.

- Hun en av dem det lyttes mest til

Ministeren mener Thunberg er en talsperson for sin generasjon.

- Det er de som må leve med det resultatet vi nå har, og som er mest avhengig av store samfunnsendringer og utslippskutt, sier han.

- Hun snakket på vegne av sin generasjon og har et berettiget sinne på vegne av dem, sier klima- og miljæminister Ola Elvestuen til. Her er statsminister Erna Solberg og Elvestuen i FNs Generalforsamling i New York på mandag. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

Elvestuen sier det er enormt stort det som har skjedd med Grete Thunberg det siste året.

- Hun har fått en stor og sterk posisjon sammen med alle klimastreikerne over hele verden. Hun er i en unik posisjon, vi må huske det bare et ett år siden hun satt alene utenfor Riksdagen, og nå er hun en av dem det både lyttes mest til og som det kommenteres mest om på et klimatoppmøte.

- Hele den internasjonale diskusjonen har endret seg på grunn av dette, hun er en talsperson for dette, sier Elvestuen til Nettavisen.

Støre: - Sterkt vitnesbyrd

Nettavisen møtte Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ettermiddag.

- Greta Thunbergs tale til FN mandag er en av dagens store «snakkiser». Hvordan opplevde du den?

- Hun er blitt et sterkt vitnesbyrd på hva mange unge mennesker mener. Folk mener mye om henne, men det er bare å gå ut på plassen her og spørre hva de mener. Folk i alle aldre er urolige for det som skjer med klima, og det burde de være for det er alvorlig, sier Støre til Nettavisen - og legger til at:

- I vårt mediesamfunn er hun blitt en sterk røst, en røst vi trenger å høre, men jeg er opptatt av å si at det ikke bare er henne. Det er mange, mange flere.

STØRE: - Greta Thunberg har valgt en utrolig modig vei og gjør ting med livet sitt som selvfølgelig koster henne mye. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Håper familien beskytter henne

- Hun er bare 16 år gammel. Gjør du deg noen tanker om hvorvidt hun bør beskyttes i større grad fremover?

- Det håper jeg familien hennes og de som jobber med henne, gjør. Hun har valgt en utrolig modig vei og gjør ting med livet sitt som selvfølgelig koster henne mye, men hun tror på det - og det er verdt å lytte til.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er veldig tydelig på én ting:

- Så skal vi utvikle politikken for det. Det er vår store oppgave.