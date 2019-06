Grønn Ungdom og flytrafikken – bare en vits?

Skal de som flyr mer enn tre ganger i året straffes på pungen? MDGs ungdomsorganisasjon mener faktisk det. Og det æ’kke kødd en gang.

Det er lett å gjøre narr av dette utspillet, et forslag jeg mener er gjennomført dustete. Hva med næringslivet i Nord-Norge, som er avhengig av å fly nærmest daglig? Hvilken distriktspolitikk! Og Grønn Ungdom mener faktisk dette bokstavelig. Om du flyr tur retur Oslo – København, skal dette regnes som to reiser. Vender du så tilbake til København, så må du bli der! Alternativt kjøpe «kvote»!

Når dette er sagt, har MDG og resten av den grønne bevegelsen rundt omkring i verden gått i bresjen for den største revolusjonen i internasjonal politikk de siste 20-30 åra. For 30 år siden var «de grønne» nærmest aleine om å snakke om klima på inn- og utpust. I dag er det bare Donald J. Trump og herrene Christian Tybring Gjedde og Carl I. Hagen som ikke gjør det.

Til og med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) snakker i vilden sky om «miljøvennlig samferdselspolitikk». Hva han i praksis gjør i sakens anledning, er en helt annen sak. Poenget mitt er: Om vi ser bort fra klimafornekterne på ytterste høyre fløy, har «de grønne» vunnet kampen - i den forstand at klima i dag står høyest på agendaen for velgere over hele den ganske klode.

Så er det et paradoks at 14-åringer som streiker for klimaet hver fredag om noen år vil stille spørsmål til mange av sine foreldre: Hva gjorde du, den gangen vi streika? Svar: Jeg stemte på et parti som ville gjøre det billigere å kjøre bil!

Men hvor treffsikkert er det å begrense flytrafikken, med hensyn til klimaet? Vi snakker skivebom, kanskje en 1’er på blinken. Turistindustrien – inkludert fly- og cruisetrafikken – står i dag for 11 prosent av de internasjonale klimautslippene. Mye mindre enn landbruket – og mye mindre enn utslippene fra det militærindustrielle kompleks!

Landbruket gir oss mat, og kan «unnskyldes». Men hva innebærer utgiftene til militæret? CO2-utslipp måles ellers i enhver sammenheng, ned til mikronivå. Hvorfor spør ingen etter klimaregnskapet for Nato-øvelsen i Norge i fjor høst?

Grønn Ungdom nekter å ta i dette temaet. Og de er i dårlig selskap. Jeg har spurt om dette i flere omganger, men ingen svarer. Rødt nekter å svare, SV nekter å svare, Venstre nekter å svare, MDG nekter å svare. AUFs leder, klimaforkjemperen Ina Libak, nekter å svare. Kanskje ikke så rart, så lenge Jens «vi må nå 2 prosent av BNP til Forsvaret» Stoltenberg fortsatt er et politisk forbilde?

Her trår jeg åpenbart ikke på en øm tå. Vi snakker føtter av liktær.