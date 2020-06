Gro Harlem Brundtland i svensk avis: - Vi må være klare til å bekjempe nye utbrudd

Gro Harlem Brundtland håper verdens ledere er langt mer forberedt neste gang et virus herjer.

- Jeg håper at erfaringen er fryktelig nok til at verdenslederne innser alvoret. Dette virusutbruddet er ikke et engangsfenomen. Lignende virus kan komme tilbake i løpet av tre-fire år, sier Gro Harlem Brundtland på en pressekonferanse i Genève, ifølge Svenska Dagbladet.

- Må være mer forberedt

Brundtland, som er utdannet lege, var generaldirektør i WHO fra 1998 til 2003 - blant annet under Sars-epidemien. Hun sitter nå ved Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), som er et overvåkningsorgan for verdens beredskap for en global pandemi, satt ned av Verdensbanken og WHO.

Global Preparedness Monitoring Board advarte i september om akutte helsekriser, viser SvD til. Et tenkt scenario var et ekstremt smittsom luftveisvirus som kunne ta livet av opptil 80 millioner mennesker. Dette hadde ikke verden god nok beredskap til, var konklusjonen.

Brundtland håper det samme ikke er tilfellet om et virus dukker opp igjen i løpet av de neste årene.

- Har reddet mange liv

Under koronakrisen har forskjellige smittevernsstrategier vært tatt i bruk i de nordiske landene. Brundtland påpeker at det så ut til at Norge, Sverige og Danmark tenkte likt i starten av epidemien - en ville unngå for stor belastning på helsevesenet, samtidig som en ønsket en viss immunitet i befolkningen. Men når Danmark og Norge valgte å stenge samfunnet, gikk Sverige videre med en annen strategi.

- Mange er lettet i Norge, Finland og Danmark, over at regjeringene våre var strenge og stengte. Vi kan se at så langt har mange liv blitt reddet gjennom at man har vært tøffere når det kommer til sosial distanse, sier Brundtland.

- Ville gjort noe midt i mellom

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell sa selv tidligere i juni at Sverige burde satt inn flere tiltak tidligere. Samtidig påpekte han at ved å stenge ned alt på en gang vet man ikke hvilke tiltak som faktisk fungerer, og at om en hadde visst alt en vet i dag, så mener han Sverige ville lagt seg på en linje midt mellom det de har gjort, og det resten av verden har gjort under pandemien.

- Egentlig har alle land slengt inn alt med en gang. Sverige er et av få land som jobbet opp en stopp mer og mer. Alle andre land begynte med veldig mye med en gang, og problemet med det er at man egentlig ikke vet hva alle tiltak man har innført som har best effekt, sa Tegnell i et intervju med Ekot på Sveriges Radio.

- Må være klare

Brundtland mener Kina har hatt en bedre kontakt med WHO denne gangen enn under Sars-epidemien, da hun selv var WHO-sjef. Likevel tok det altfor lang tid før de delte informasjonen de hadde, mener hun, ifølge den svenske avisen.

Nylig ble det kjent at en ny smittebølge hadde blusset opp i Beijing. Zhang Yong ved Kinas senter for sykdomskontroll og forebygging mener viruset denne gangen kan ha kommet fra Europa. De siste dagene har smittetallene i Beijing falt igjen.

Om det nye utbruddet, sier Brundtland:

- Det er veldig skummelt, men ikke helt uventet. Dette viser at vi må være våken for dette viruset i mange år. Det er ikke over, og vi må være klare til å bekjempe nye utbrudd. Inntil vi har vaksine er sosial avstand det eneste vi har.

Fikk skryt av Trump

Brundtland fikk i mai skryt av USAs president Donald Trump, for måten hun håndterte SARS-viruset i 2003.

– Mange liv kunne vært spart om du hadde fulgt doktor Brundtlands eksempel, skrev presidenten i et brev der han kritiserte nåværende WHO-sjef Tedros Ghebreyesus.

Brundtland svarte da med å vise til en tidligere kommentar om at dette ikke er tiden for å angripe WHO.

- Dette betyr at man svekker vår helt sentrale felles globale institusjon. WHO har både de nødvendige erfaringer og fullmakter til å ha oversikt over og dele informasjon og samtidig bistå alle land med å få bukt med den pågående koronakrisen, sa hun.