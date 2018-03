Gro Harlem Brundtland ser seg selv i Hadia Tajik, som hun tror har det i seg til å bli landets staatsminister.

I et intervju med VGs politiske redaktør Hanne Skartveit forteller en åpenhjertig Gro Harlem Brundtland om både privatlivet og karrieren som politiker fra tiden hun kom som en hvirvelvind inn i norsk politikk på midten av 70-tallet.

Intervjuet gir innblikk i Arbeiderpartiets indre liv underveis, der både suksesser og fiaskoer berøres. Thorbjørn Jagland er blant dem som får sitt pass påskrevet. Hun innrømmer også at hennes egen regjering, og hele det norske politiske miljøet, burde vært strengere når det gjelder kravene som ble stilt til innvandrere - blant annet språkkrav, skriver VG.

Hun innrømmer blant annet at det tok alt for lang tid før norske politikere skjønte at de måtte si nei til sosionomenes høye idealistiske prinsipper - som i praktisk virkelighet ikke blir riktig.

Om Aps skandaler det siste halvåret, blant annet Giske-saken, er Gro forsiktig med å uttale seg. Men hun snakker gjerne om nåværende nestleder Hadia Tajik, som hun ser mye av seg selv i.

- Jeg minner litt om henne, på en måte, synes jeg. Det er noe likt, sier Gro til VG.

På spørsmål om Tajik har nok i seg til å bli landets statsminister svarer Gro:

– Hun har nok det i seg. Det tror jeg. Hun har den type egenskaper.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken