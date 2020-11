Grorud med smitterate på 725,4 - høyest av bydelene i Oslo

Med 201 nye smittetilfeller de siste 14 dagene er det nå bydel Grorud som har den høyeste smitteraten i Oslo.

Grorud har 27.707 innbyggere og har de siste ukene hatt en smittekurve som bare har beveget seg oppover. Tallene fra Oslo kommune onsdag viser at Grorud nå har passert bydel Bjerke og er den bydelen som har det høyeste smittetrykket målt som smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Tallet for bydelen er 725,4.

Til sammenligning er det høyere smitterate enn enn for eksempel Sverige, Romania, Ungarn, Bulgaria, Storbritannia, Spania og Frankrike nå kan oppvise på oversikten til det europeiske smittevernbyrået ECDC. Nærmest ligger Tsjekkia med 711,4 i smitterate.

- I Grorud har det vært utbrudd på en skole med 42 smittede, og det er nok hovedårsak til høy andel pr 100.000 siste 14 dager. Dette er en liten bydel i Oslo-sammenheng med sine 27.000 innbyggere, uttalte helsebyråd Robert Steen (Ap) til Nettavisen tirsdag.

- Vær nøye med å følge reglene

Helsebyråden sa bydelene jobber godt med smitteoppsporing, testing og det å sette folk i karantene og isolasjon.

- Min oppfordring til folk og virksomheter er å være nøye med å følge de reglene som gjelder nå og teste seg hvis de tror de kan være smittet. Da vil vi få ned smitten, og kan åpne mer av samfunnet igjen. Vi har klart det før, og vi skal klare det igjen, er beskjeden fra Steen.

- For tidlig å senke skuldrene

At Oslo-tallene generelt ser ut til å ha bremset noe, kommenterte han slik:

- Jeg er forsiktig optimistisk, men smittetallet et fortsatt høyt. Det er for tidlig å senke skuldrene nå. Det er fortsatt mye smitte og mange av dem vi tester får påvist korona.

Det er registrert 162 smittede i Oslo siste døgn. Snittet den siste uken er 168 smittede per dag.

De siste 14 dagene er det registrert 2462 nye smittetilfeller, flest i bydel Alna (275), Bjerke (239), Gamle Oslo (232), Grünerløkka (227), Stovner (200) og Grorud (201), viser nye tall fra Oslo kommune.

