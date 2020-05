Grotesk æresdrap: Jente (14) halshugget med sigd av faren

Faren risikerer i verste fall ti år i fengsel. - Straffeloven gjør unntak for en far eller en farfar som dreper barn, sier aktivist.

Den iranske jenta Romina Ashrafi ble angivelig drept av sin egen far etter å ha vært på rømmen med kjæresten Bahamn Khavari. Jenta besluttet å rømme hjemmefra med sin 20 år eldre kjæreste fordi faren nektet å la de to gifte seg.

I Iran kan nemlig jenter helt ned i 13-årsalderen gifte seg, men gjennomsnittsalderen for giftemål blant kvinner ligger riktignok på 23 år.

Etter fem dager på rømmen hjemmefra, ble jenta funnet og brakt til en politistasjon. Faren tok henne med seg hjem igjen. Det til tross for at 14-åringen skal ha fortalt politiet at hun fryktet en voldelig reaksjon fra faren.

- Halshugget med sigd

Faren Reza Ashrafi er nå varetektsfengslet. Han er anklaget for å ha halshugget datteren med en sigd mens hun lå og sov på sitt eget soverom forrige torsdag, skriver The Guardian.

Drapet, som omtales som et æresdrap, skjedde i Talesh 32 mil nordvest for hovedstaden Teheran.

Det er lite tilgjengelig informasjon om æresdrap i Iran, ettersom lokale medier bare rapporterer sporadisk om denne typen forbrytelser.

- Æresdrap er noe som blir underrapportert i Iran. Det er langt mer utbredt enn det iranere flest tror, sier norskiraner og leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

Amiry-Moghaddam mener myndighetene har skyld i at fenomenet æresdrap er utbredt i landet, ettersom straffeloven opererer med mildere straffer for æresdrap enn for andre drap.

- Ifølge iransk straffelov skal drap straffes med gjengjeldelse (dødsstraff red.anm.). Men det finnes unntak, blant annet når en far eller farfar dreper sitt barn eller barnebarn. Da skal det ikke straffes med gjengjeldelse. Dermed signaliserer loven at æresdrap ikke er så ille som andre drap, sier han.

- På denne måten skaper loven rom for slike drap. Lover er normskapende og myndighetene fremmer denne kulturen. Det vi har sett i praksis, er at æresdrap straffes med svært milde dommer, fra noen måneder til noen år. I Iran er tre års fengsel veldig mildt. Dette er et land hvor du kan dømmes til 30 år for å ha skrevet noe kritisk på bloggen din, sier Amiry-Moghaddam.

Ingen offisiell statistikk

Det føres heller ingen offisiell statistikk, men menneskerettsaktivister sier det fortsatt forekommer æresdrap i Iran, og spesielt i landlige områder og blant stammemiljøer, melder BBC.

Det er derfor ukjent hvor mange jenter som blir drept av familiemedlemmer i såkalte æresdrap. En iransk politikilde opplyste i 2014 at 20 prosent av drapene som ble begått i landet det foregående året, var æresdrap, skriver New Delhi Times. Dette er imidlertid ikke bekreftet fra offisielt hold.

Æresdrapet på 14-åringen har utløst enorm oppmerksomhet i iranske medier og på sosiale medier, hvor flesteparten fordømmer forbrytelsen. Hashtagen #Romina_Ashrafi har blitt anvendt over 50.000 ganger.

- Romina er verken det første eller siste offeret av æresdrap, skriver den iranske politikeren og forkjemperen av kvinners rettigheter, Shahindokht Molaverdi, på Twitter.

- Faren får maks ti års fengsel

Irans president, Hassan Rouhani, etterlyser nå strengere lovgivning som kan bidra til å redusere omfanget av såkalte æresdrap.

I henhold til den islamske lovgivningen i Iran, får fedre og andre familiemedlemmer redusert straff dersom de dømmes for drap eller vold mot barn i hjemmet eller for såkalte æresdrap.

Iranske myndigheter opplyser at rettssaken mot faren vil bli ført i en spesialdomstol. Dagens islamske lovgivning tilsier at faren risikerer en fengselsstraff på mellom tre til ti år dersom han blir dømt skyldig for drap på datteren, skriver The Guardian og BBC.

- Tror du på president Rouhani når han nå sier at han vil skjerpe straffene for æresdrap, Amiry-Moghaddam?

- Det vi har sett tidligere når sånne hendelser får stor nasjonal og internasjonal medieoppmerksomhet og skaper sinne i samfunnet, er at myndighetene kommer med slike løfter. Men hva har de tenkt å gjøre? Har de tenkt å si at æresdrap er forbudt? Det tror jeg ikke de vil. Da må de gjøre store endringer i straffeloven, sier han.

- I dette tilfellet kan de forsøke å avlede sinnet og presset fra befolkningen ved å gi vedkommende en veldig streng straff, kanskje til og med dødsstraff. Men det er ikke en løsning for en ansvarlig stat. Man må bekjempe selve fenomenet og ikke ty til dødsstraff, sier Amiry-Moghaddam.

Æresdrap

Æresdrap begås på et familiemedlem som har «brakt skam» og «vanæret» resten av familien med handlinger som oppfattes som skambelagte.

Ofrene for æresdrap, ifølge Human Rights Watch, er ofte jenter eller kvinner som har nektet å føye seg etter familiens ønske om arrangert ekteskap, at jenter eller kvinner selv er offer for seksuelle overgrep eller voldtekt, eller at de har hatt - eller at det er mistanke om - utenomekteskapelig seksuelle forhold. «Upassende» klesdrakt eller «upassende» sosial atferd kan også være en utløsende faktor til æresdrap.