Grufull video: - Hevrin Khalaf (35) voldtatt og steinet til døde

- Jeg fikk det bekreftet av mine kollegaer i Nord-Syria, sier talsperson for det kurdisksyriske partiet PYD i Norge.

I forrige uke besluttet USAs president Donald Trump å trekke ut flere titalls amerikanske soldater som var stasjonert langs den tyrkiske grensen i Nord-Syria.

Dermed fikk Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, fritt spillerom til å invadere Nord-Syria og nedkjempe det han omtaler som en «terroristkorridor».

Tyrkia kriger nå mot den kurdisk-dominerte militsen Syrias demokratiske styrker (SDF), hvor den kurdiske YPG-militsen inngår. YPG-militsen har kjempet side om side med amerikanske soldater mot Den islamske stat (IS) i fem år.

YPG er den væpnede armen av det politiske partiet PYD (Partiet for en demokratisk union), som Tyrkia har stemplet som en terrororganisasjon.

- Drept 100 sivile

Tyrkia mener PYD og YPG har direkte koblinger til PKK, som for øvrig er ansett som en terrororganisasjon av både USA og NATO.

- Tyrkias invasjon er et brudd på folkeretten. Den har ført til uro i Syria. Sivile har blitt rammet og Tyrkia har begått forbrytelser i Nord-Syria. Så langt har Tyrkia drept rundt 100 sivile. Alle angrepene har bevisst vært rettet mot sivile, sier talsperson for det kurdisk-syriske partiet PYD i Norge, Andam Aziz, til Nettavisen.

LES OGSÅ: Erdogan berømmer USA for tilbaketrekking i Syria

- Vi har sett videoer på sosiale medier hvor sivile blir henrettet på åpen gate. Flere sykehus har blitt bombet. Det er ikke første gangen Tyrkia begår krigsforbrytelser mot kurdere, sier Aziz.

- Voldtatt og steinet til døde

Én av de sivile som skal ha blitt drept i Nord-Syria av tyrkiskstøttede militsgrupper, er 35 år gamle Hevrin Khalaf. Hun var en kurdisk politikere og menneskerettsaktivist. Khalaf var leder for partiet Det framtidige Syria.

Kurdiske medier hevder 35-åringen ble voldtatt og steinet til døde av en tyrkiskstøttet militsgruppe på lørdag.

- Ja, det stemmer. Jeg fikk det bekreftet av mine kollegaer i Nord-Syria, sier Aziz til Nettavisen.

Hendelsen skal ha skjedd i en veisperring i Qamishlo i Syria.

PYD sier i en uttalelse at Khalaf «ble dratt ut av bilen under et tyrkiskstøttet angrep på lørdag, og deretter likvidert av tyrkiskstøttede leiesoldatfraksjoner», ifølge The Guardian.

«Dette er et tydelig bevis på at Tyrkia fortsetter sin kriminelle politikk overfor ubevæpnede sivile,» lyder uttalelsen.

Les også: USAs forsvarsminister om Nord-Syria: - Vi er fanget mellom to fremrykkende hærer

Nettavisen har sett en video som sirkulerer på sosiale medier. I videoen vises en død kvinne som angivelig er Khalaf. På videoen blir liket til kvinnen, som ligger på bakken, tilsynelatende pirket borti med et geværløp.

Sørgende kurdere avbildet under begravelsen til Hevrin Khalaf i den syriskkurdiske byen Derik på lørdag. Foto: Delil Souleiman (AFP)

«Ekstremt bekymringsfullt»

Det amerikanske utenriksdepartementet omtaler meldingene om drapet som «ekstremt bekymringsfullt».

- Vi har sett meldingene om drapet på Khalaf, samt flere andre SDF-krigere i fangenskap. Sistnevnte har tydeligvis blitt skutt mens de ble holdt i fangenskap av tyrkiskstøttede væpnede syriske elementer, sier en talsperson for amerikansk UD til Reuters søndag.

- Vi synes disse meldingene er ekstremt bekymringsfulle, noe som reflekterer den samlede destabiliseringen i nordøstlige Syria siden starten på fiendtlighetene på tirsdag, sier talspersonen.

USAs forsvarsminister, Mark Esper, sier de tyrkiskstøttede gruppene tilsynelatende har begått krigsforbrytelser.

- Dersom dette er sant, ser det ut til at det er begått krigsforbrytelser, sier Esper i et intervju med amerikanske CBS søndag, som er gjengitt av The Hill.

Les også: Kurdiske myndigheter: - Personer fra Norge rømte fra leir med IS-fanger i Syria

Esper bekrefter også at USA har planer om å omrokere samtlige amerikanske styrker i Nord-Syria, og flytte om lag 1000 soldater lenger sør i landet.

Den tyrkiske presidenten Erdogan er svært positiv til meldingen om at amerikanske styrker skal trekke seg ut av Nord-Syria.

En rekke land har fordømt Tyrkias offensiv i Nord-Syria, også land som tyrkerne er alliert med i kraft av NATO-medlemskapet. På mandag langet Erdogan ut mot disse NATO-landene og anklaget dem for å ta parti med «terroristene, med klar henvisning til den kurdiske YPG-militsen.