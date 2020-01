Grusomme bilder av forbrente dyr i Australia

En video lagt ut fra områdene i utkanten av den lille byen Batlow i den sørøstlige delen av Australia viser haugene av døde dyr i veikanten.

Ødeleggelsene etter skogbrannene i Australia, som har herjet i flere måneder, er enorme.

Etter hvert som nye områder brenner, og andre steder blir utbrent eller slukket av brannvesen, returnerer folk etter hvert til det som er igjen av hjemmene deres.

I utkanten av den lille byen Batlow fyller røyker fremdeles luften. Natt til søndag norsk tid oppdaget man det som er intet mindre enn et grusomt syn: Sauer, koalabjørner og kenguruer som ligger strødd på begge sider av veien etter å ha omkommet i brannen, mange mens de har forsøkt å komme seg forbi gjerdene som er satt opp langs veien for å hindre trafikkulykker og stoppe skadedyr.

– Verste jeg noen gang har sett

Opptaket er fra Facebook-siden til «The 'new' Batlow Hotel». Nettavisen har fått tillatelse fra eierne til å dele det videre:

– Vær så snill og be deres landsmenn om å besøke Australias villmark og byen vår for å bidra til å gjenoppbygge økonomien her, skriver hotellet i en melding.

I opptaket øverst i saken er det tydelig at Matt Rudd, som eier hotellet sammen med sin kone, Linda Rudd, er preget av synet som møter ham.

Matt Roberts, kameramann for ABC, skriver om de samme, grufulle scenene på Twitter:

- Jeg er lei meg for at disse bildene, tatt nær Batlow i New South Wales, finnes. Det er fullstendig hjerteknusende. Det verste jeg noen gang har sett. Historien må fortelles.

Et område på størrelse med Kroatia har hittil brent, og foreløpig er det tidlig i sommersesongen. I tillegg til dyrene utenfor Batlow, har også 24 mennesker så langt mistet livet i brannene.

Denne helgen omkom 47 år gamle David Harrison, da han forsøkte å redde huset til sin venn, Geoff Purcell. Harrison, som til daglig holdt til i byen Goulburn utenfor Canberra, hadde dratt til Batlow for å hjelpe. Purcell gikk for å lete etter ham da vennen ikke returnerte etter å ha dratt for å hente vann. Politiet opplyser at Harrison døde av et hjerteinfarkt. Til tross for ambulansepersonell sine livreddende forsøk sto ikke livet til å redde, ifølge Canberra Times.

– Veldig redde

Nettavisen har pratet med australske Christine Lutwyche (25) som har opplevd skogbrannene på nært hold. Nyttårsaften var hun i nærheten av familiens hjem i Smiths Lake i New South Wales, og så flammene herje i Tarbuck Bay - kun fem kilometer fra hjemmet deres:

FLAMMEHAV: Lutwyche sine egne bilder viser hvor nærme flammene var. Foto: Christine Lutwyche

– Flammene var i nærheten av oss i ganske lang tid. Jeg og familien min var veldig redde. Vi har en brannplan som vi initierte med en gang, så vi var klar hvis brannen kom, men det var definitivt skummelt.

Hun forteller at hele lokalsamfunnet fremdeles er bekymret, ettersom det er mye vegetasjon rundt der de bor:

– Hvis en brann kommer i nærheten av huset vårt, kan det få fryktelige konsekvenser.

Folk forbereder seg på det verste

Lengre sør, i delstaten Victoria der det også brenner, forteller Lutwyche om historier der folk forbereder seg på en langvarig katastrofe:

– Ved sørkysten er det noen mennesker som har fått panikk og kjøpt mye vann og mat, i tilfelle de blir avskåret fra resten av Australia i en lengre periode.

I Victoria er det søndag 50 branner, seks av dem på et såkalt krisenivå. Seks personer var søndag fortsatt savnet i delstaten.

Også inne i Sydney brant det søndag, og brannen var tidlig søndag ettermiddag lokal tid ikke under kontroll.

BOR I OMRÅDET: Christine Lutwyche (25) var klar til å flykte fra flammene som på det nærmeste bare var kilometre unna huset hennes. Foto: (Privat)

– Det er veldig vanskelig å fortsette hverdagen, men vi må prøve å støtte hverandre på alle de måtene vi kan.

Lutwyche tenker på alle de som er blitt hjemløse som følge av brannene:

– Jeg så at det har gått over 1.000 hus tapt i New South Wales denne brannsesongen. Det er så mange mennesker som vil bli hjemløse! Det er helt forferdelig.

Nesten en halv milliard dyr rammet

Nesten en halv milliard pattedyr, fugler og reptil anslås å ha blitt rammet av brannene i den australske delstaten New South Wales siden september, ifølge en studie.

– Bortimot 480 millioner er blitt rammet i New South Wales. Det vil ikke si at 480 millioner har dødd som følge av brannene, fordi noe av dyrelivet vil være mobilt, sier professor Chris Dickham i et intervju med 7NEWS.com.au.

Han forteller at fugler kan fly vekk og komme tilbake, og at reptiler, som firfisler og slanger, kan krype under bakken og overleve der.

Men ifølge Dickham vil det ta lang tid å bygge opp bestandene igjen.

Studien det vises til, er laget ved University of Sydney og gjelder kun for New South Wales. De voldsomme brannene herjer også i delstaten Victoria, som ligger lenger sør.

Skogbrannene skaper sin egen storm

Myndighetene i Australia advarer om at skogbrannene genererer så mye varme at de skaper sin egen storm, og vindforholdene kan dermed få noen av de største brannene til å slå seg sammen, melder Sky News.

Når temperaturene stiger, vil også flammene blusse opp mer. Lørdag nådde temperaturene nye høyder, hvor forstaden Penrith i Sydney hadde hele 48,9 grader, mens Sydney hadde 44 grader. I den australske hovedstaden Canberra lå temperaturen på 44 grader lørdag.

Penrith var lørdag den varmeste plassen på jorden, har meteorologer bekreftet til Sky News. Lørdag var også den varmeste dagen som noen sinne er registrert i stor-Sydney, skriver avisen.

FLAMMENE HERJER: Bildet viser brannmannskaper som jobber med å slokke en skogbrann ved Bilpin, nordvest for Sydney. Foto: Mick Tsikas/AAP Images via AP (NTB scanpix)

OCD-hund redder koalabjørner

I historien om dyretragediene, er det også de gode historiene som kommer ut. Irwin-familien, som driver Australia Zoo i delstaten Queensland, har reddet over 90.000 dyr som har blitt skadet i brannene.

- Veterinærklinikken vår for villdyr har hatt mer å gjøre enn noensinne i det siste, og har behandlet over 90.000 dyr. Foreldrene mine dedikerte Australia Zoo Wildlife Hospital til min fantastiske bestemor, og vi vil fortsette å hedre henne ved å redde så mange liv som vi kan, sier Bindi Irwin i et Instagram-innlegg.

KJENT: Bindi Irwin (t.h.) er datteren av den kjente og avdøde Steve Irwin. Her er familien før Steve døde. Foto: Skjermdump Instagram/@bindisueirwin

- Det er så mange ødeleggende branner rundt om i Australia, jeg får vondt av familier som har mistet alt og det gjør vondt å se ødeleggelsene i den australske villmarken, forteller hun.

Samtidig opplyser hun at det per nå ikke er noen skogbranner nær Australia Zoo eller deres eiendommer.

En hund har også fått spesiell oppmerksomhet som følge av skogbrannene, kalt Bear. Den har OCD, obsessiv-kompulsiv lidelse, og han har bidratt til å redde flere dyr ved å lukte seg fram til pungdyr i utbrente skoger, ifølge Sky News.

REDNINGSHUND: Hunden Bear er trenet til å finne både koalaer og pungmår. Foto: IFAW/Facebook

Selv om hunder vanligvis anbefales å holde seg unna koalabjørner, siden koalaer lett blir stresset av menneskets beste venn, har hunden Bear fått lov til å være med på å redde blant annet koalabjørner.

Bear er sponset av det internasjonale fondet for dyrevelferd (IFAW), og brukes til vanlig til å lete etter syke eller skadde villdyr i Australia, for bevaring og forskningsformål.

ORANSJ RØYK: En mann spyler plassen foran Parlamentet i Canberra, omgitt av oransj røyk forørsaket av skogbrannene. Foto: Stringer (Reuters/Scanpix)

Soldater mobiliseres

Australias pressede statsminister Scott Morrison varslet lørdag at 3.000 reservesoldater mobiliseres til kamp mot brannene.

I tillegg til at 3.000 reservister mobiliseres, varslet Morrison at føderale myndigheter skal leie inn fire store brannfly, og at flere militære helikoptre skal settes inn i slukkingsarbeidet.

Morrison varslet også at nok et marinefartøy skal bidra med å evakuere folk fra brannrammede områder.