GT-Sara (96) er død

Gerd Thoreid, bedre kjent som GT-Sara, gikk bort lørdag.

Det bekrefter datteren Elin Thoreid Sykes overfor Hamar Arbeiderblad søndag ettermiddag.

GT-Sara gikk for å være Norges eldste stand-up-komiker.

I 2007 platedebuterte hun som 83-åring med albumet «GT-Sara på farten med Full Rulle». Hun ble dermed Norges eldste platedebutant noensinne.

Til tross for sykdom holdt GT-Sara sin årlige konsert på Byfesten i Lillestrøm så sent som i juni 2019.

Å gi seg med musikken var ikke noe alternativ den gang:

– Jeg sa at når jeg måtte sitte på en stol og synge, da skulle jeg gi meg. Men det klarer jeg ikke. Jeg elsker å være på scenen, fortalte hun til Romerikes Blad.

– Det gir meg masse glede. Det er så godt å se alle som blomstrer opp og ler. Vi ler for lite i Norge, sa artisten videre og la til at hun selv alltid har vært omringet av latter og glede.

Hun opptrådte også i september i år på eldresenteret sitt, melder TV 2.

Hun har hatt gjesteopptredener i Senkveld med Thomas og Harald, Frokost-TV og Trygdekontoret. I tillegg har hun fått dele ut Spellemannprisen.

Reklame 10 kupp du fortsatt kan gjøre på Singles Week-salget