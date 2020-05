Gucci-Helles hemmelige Facebook-lønn skal være på flere millioner

Helle Thorning-Schmidt skal bistå Facebook med å overvåke hatefulle, skadelige og falske ytringer.

Facebook avslørte onsdag de første medlemmene av deres uavhengige «høyesterett»-gruppe som skal bestemme hvilket innhold som er lovlig på det sosiale mediet.

Oversight Boards, som foreløpig består av 20 medlemmer, vil kunne tilsidesette Facebook-sjef Mark Zuckerbergs avgjørelser om hvorvidt individuelt innhold bør tillates eller ikke, skriver Reuters.

Gruppen skal vurdere hva som er lov å publisere både på Facebook og på Instagram.

Blant medlemmene er jurister, menneskerettsaktivister, journalister, en fredsprisvinner og den tidligere danske statsministeren Helle Thorning-Schmidt.

Danske Ekstra Bladet skriver at lønn og honorar til medlemmene er foreløpig hemmeligholdt fra Facebooks side. Ekstra Bladet skriver at flere britiske parlamentsmedlemmer krever innsyn i honoraret til medlemmene.

- Flere millioner i lønn

Danske Finans hevder imidlertid at svaret ligger gjemt i avtalen «Oversight Board Trust», som er offentlig tilgjengelig.

«Facebook har til formålet opprettet et særlig fond med 130 millioner dollar som skal brukes til å honorere arbeidet og betale for administrasjon de neste seks årene. Hvert medlem er valgt for en treårig periode og er – som det heter i avtalen - berettiget til 200.000 dollar i året,» skriver avisen Finans, som er gjengitt av flere danske aviser.

Det utgjør i dagens kurs drøyt 2 millioner kroner. Det innebærer i så fall at Thorning-Schmidt får seks millioner kroner for de tre årene hun skal jobbe med overvåking for Facebook.

Podcasten Stavrum & Eikeland intervjuet nylig Thorning-Schmidt. Lytt til intervjuet her.

Fikk tilnavnet Gucci-Helle

Thorning-Schmidt fikk tilnavnet Gucci-Helle på grunn av sine dyre designervesker og designerklær. Hun er Danmarks første kvinnelige statsminister og satt ved makten fra 2011 til 2015.

En hel verden fikk med seg da Thorning-Schmidt, som daværende statsminister i Danmark, tok en selfie sammen med daværende president Barack Obama og Storbritannias daværende statsminister David Cameron under minnemarkeringen for Nelson Mandela i Sør-Afrika i 2013. Selfien fikk mye oppmerksomhet.

Les også: Statsminister omtales som «flørtende blondine»



- Hatefulle, skadelige og falske ytringer

Styreleder i den nyopprettede gruppen, Thomas Hughes, sier at det de siste årene har vokst fram et økende press fra samfunnet om hvilket innhold som skal få publiseres på plattformene, og hva som skal tas ned.

- Nå som verden går gjennom en global helsekrise, har sosiale medier hjulpet mennesker og lokalsamfunn med å holde kontakten. Men vi vet at sosiale medier kan spre ytringer som er hatefulle, skadelige eller falske, sier styreleder Thomas Hughes i en uttalelse.

Ifølge Facebook har gruppens medlemmer bodd i 27 land og snakker minst 29 språk. På sikt skal gruppen utvides til 40 medlemmer.

- Dette er en gruppe som har et mangfold av innsikt, bakgrunn og livssyn, men som deler et dypt engasjement for å fremme menneskerettigheter og ytringsfrihet, sier Hughes.

Les også: Ekspertenes tips: Noen aksjer er nær bunnen - kan gi spinnvill gevinst (+)