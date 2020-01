Gullbarbie-nominasjon 2019: Blogg.no, Dagbladet og Facetune kan få «verstingpris»

Blogg.no legger seg flate etter Gullbarbie-nominasjon. - Trist å bli nominert.

Gullbarbien er prisen ingen medieaktører vil ha. Hvert år deler Press - Redd Barna ut en pris til den reklame- og medieaktøren som de mener er best på å få ungdom til å føle seg verst i året som har gått. I år har de mottatt over 9300 nominasjoner, og blant dem er det valgt ut tre aktører som står i fare for å bli tildelt prisen.

En av årets nominerte er bloggplattformen Blogg.no.

En pris man burde skamme seg over

Lederen i Press, Mina Vinje, sier at Gullbarbien er en pris man burde skamme seg over å bli nominert til. Alle årets kandidater er nominert på grunn av reklame og markedsføring som Press mener bidrar til at ungdom føler seg feil.

Blogg.no eies av Egmont, og direktør i Ung, Martine Lunder Brenne sier til Nettavisen at de synes det er trist å bli nominert, men at de tar nominasjonen på alvor og til etterretning og vil se om det er noe de kan gjøre for å forhindre at Blogg.no skal være verdig Gullbarbien.

Blogg.no nomineres for mangler i retningslinjene som fører til at det blir annonsert for kosmetiske hjelpemidler av bloggere på deres plattform. Barn og unge blir eksponert for rabattkoder og sponsede innlegg for en rekke forskjellige skjønnhetsbehandlinger. Dette gjelder alt fra kosmetiske inngrep og fillers til tannblekning.

Det Press tok Blogg.no hardest på i nomineringen var plattformens retningslinjer, og at de ikke er strenge nok med tanke på reklameinnhold.

- Nå ligger det jo også et konkret lovforslag på bordet om forbud mot reklame for kosmetisk kirurgi, som vi venter i spenning på. Så kan vi selvsagt også vurdere å ligge i forkant av et slikt forslag, og det vil vi nå se på, sier Ung-direktør Brenne til Nettavisen tirsdag formiddag.

- Vil dere ta noen grep for å forhindre en fremtidig nominasjon?

- Blogg.nos retningslinjer er strenge, og alle som oppretter en blogg hos oss må forholde seg til disse. Vi modererer allerede mye av innholdet, som jo er brukergenerert, som ikke er i samsvar med det som er godkjent, men vi kan alltids bli bedre på dette. Våre retningslinjer er allerede strengere enn norsk lov, men etter nominasjonen vil vi se om de kan gjøres enda bedre. Blogg.no har et ønske om at man skal føle seg trygg som leser av innhold på våre blogger, sier Brenne.

- Tar ikke samfunnsansvaret på alvor

Årets to andre nominerte er Dagbladet og appen Facetune.

Press nominerer Dagbladet fordi de mener at de ikke tar sitt samfunnsansvar på alvor. Blant annet ved bruk av unødvendig seksualisering, for høyt fokus på kropp, sex og slanking mener Press at Dagbladet bidrar til usikkerhet og kroppspress blant ungdom. Press drar frem tidligere artikkeltitler som «det beste jeg har gjort» og «det er verdt pengene».

Appen Facetune reklamerer for at du skal kunne redigere deg til å bli den fineste versjonen av deg selv. De har en målrettet markedsføring som Press mener er problematisk. Daglig blir ungdom utsatt for reklame for appen på deres smarttelefoner, noe som sender et signal til unge om at de må passe inn i et ensidig skjønnhetsideal, og endre på sitt utseende for å se bra nok ut.

Dagbladet vant Gullbarbien i 2016, og er altså nominert igjen nå. Sjefredaktør i Dagbladet sier til NRK at de ser annerledes på dette enn Press, og at de er en avis som ikke har barn som målgruppe.

- Den store majoriteten av saker vi produserer er nyheter, sport og underholdning. Dagbladet er en av Norges største nyhetsmedier, og en av Norges mest prisbelønte redaksjoner når det gjelder gravejournalistikk. I tillegg skriver vi om tema folk er opptatt av i hverdagen, som forbrukerstoff, helsestoff og stoff om sex og samliv, skriver Beverfjord i en e-post til NRK.