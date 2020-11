Gult farevarsel om glatt føre: - Pass på!

Ber kjørende på Østlandet om å være forsiktig.

Fra og med mandag morgen og utover dagen har Meteorologisk institutt utstedt gult farevarsel for is for store deler av Østlandet.

De skriver at det kan føre til lokalt vanskelig kjøreforhold, og ber kjørende om å være ekstra oppmerksomme da isen kan være vanskelig å se.

Kjøreforholdene kommer av at det fra morgenen av er kaldt over store deler av Østlandet, som vil bli erstattet av mer mildvær utover dagen.

- Det kan gi regn som fryser på bakken, så pass på! skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Fryser når det treffer bakken

Vakthavende meteorolog Magnus Ovhed forklarer at det har vært veldig kaldt i natt og utover morgenen mandag på Østlandet.

- Utover dagen kommer det inn mildluft og litt nedbør, og hvis denne kalde lufta fremdeles ligger igjen i dalene så kan regnet som faller fryse når det treffer bakken, sier han til Nettavisen.

Det kan ifølge Ovhed være både underkjølt regn og regn som fryser direkte når det treffer kalde bakken.

- Resultatet blir nesten det samme, det er egentlig ikke så stor forskjell i praksis. '

Snøbyger

Meteorologen forklarer at det er litt usikkert hvor lenge dette vil pågå, og at det avhenger av om den milde luften kommer seg ned i dalene og dytter vekk den kalde luften.

- Antagelig vil det vare til i kveld en gang. Men det er veldig lokalt, noen steder vil det kanskje ikke skje i det hele tatt, mens det på andre steder kanskje vil vare i korte perioder, sier Ovhed.

På tirsdag endrer imidlertid været seg igjen. Da vil nesten hele landet få litt kjøligere vær, ifølge meteorologen.

- Det kommer kaldluft bak denne mildluften som er her i dag. Det fører til at det blir litt kjøligere, også kan det bli en del snøbyger i Nord-Norge. For resten av landet blir det stort sett oppholdsvær, forklarer Ovhed.

Været er ikke helt ferdig med å snu seg om heller på onsdag. Da ser det nemlig ut som at det blir en svak høytrykksrygg på Østlandet.

- På denne tiden av året så betyr høytrykksrygg pent vær. Da blir det ganske lavt skydekke, og kanskje til og med et lite snødryss. Det vil eventuelt være i veldig små mengder, sier han.

For resten av landet vil det onsdag bli mer vind, opplyser Ovhed.

