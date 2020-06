Gunnar Nordhus (70) er død

Han døde på Ullevål sykehus lørdag.

(Bergensavisen): Det bekrefter Nordhus’ sønn, advokat Nils Christian Nordhus, til VG. Han ønsker ikke å kommentere farens bortgang ytterligere.

Nordhus er mest kjent for boken «Volden og dens ofre» fra 1981 som beskrev det som skulle bli omtalt som politivoldsaken.

Fakta Politivoldsaken ↓ Politivoldsaken: Politivoldsaken omhandler en rekke tilfeller av politivold i Bergen på 1970 og 80-tallet. Bakgrunnen for avsløringene var ar juristene Edvard Vogt og Gunnar Nordhus i en rapport om vold i byen oppdaget at en overraskende stor del av legebehandlede voldsofre, omkring 360 tilfeller årlig, var ofre for politivold. Rapporten ble utgitt i popularisert form i boka «Volden og dens ofre» i 1981. På bakgrunn av dette opprette Justisdepartementet et granskningsutvalg, ledet av Anders Bratholm, som i all hovedsak gikk god for Vogt og Nordhus sine konklusjoner. Begge deler møtte kraftig kritikk i offentligheten. Statsadvokaten i Oslo beordret etterforskning. Den konkluderte med kun ett tilfelle av lugging av en arrestant. En politimann fikk et forelegg på 2000 kroner, ellers var det liten grunn til å klandre politiet. Etterforskningen førte til de såkalte bumerangsakene. 15 av dem som hadde forklart seg i rapportene til Nordhus/Vogt ble tiltalt for falsk forklaring, og i årene 1988-90 ble ti personer dømt for dette. I 1996 ble syv av bumerangsakene begjært gjenopptatt. Høyesterett kom til at det var tvil om troverdigheten til Bergen politikammer og betjentene der, habiliteten til lagmannsretten og bevisvurderingen. Alle syv ble frikjent. (Kilde Wikipedia/BA)

Dømt for svindel

I 2017 ble Nordhus dømt til fem års fengsel for økonomiske forbrytelser. Han ble samtidig fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet for all fremtid.

Den tidligere voldsforskeren og kioskeieren var tiltalt for grove bedragerier og grovt underslag av om lag 16 millioner kroner, der bedrageri mot banken Nordea var de mest alvorlige. Dette skal ha foregått i perioden 2004-2007.

Ville renvaske seg

Nordhus har arbeidet med å renvaske seg med bistand fra advokat John Christian Elden.

– Det er svært leit. Vi hadde påbegynt arbeidet med å renvaske hans navn, da det var mye som ikke hang helt på grep i den fellende dommen. Vi fikk utsatt soningen mens vi arbeidet med dette. Nå må vi ta en ny vurdering av hva som skal gjøres, sier Elden til VG.

Elden mener at Nordhus gjorde en «formidabel pionerjobb» med politivoldsakene.

– Det medførte fullt gjennomslag i Høyesterett. Han bør heller huskes for det, sier Elden.

Gunnar Nordhus er halvbror av avdøde advokat Alf Nordhus (1919–1997).

Les flere saker fra Bergensavisen her.