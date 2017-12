Gunnar Stålsett kritisk til obligatorisk skolegudstjeneste

Tidligere biskop Gunnar Stålsett mener skolegudstjenester bør være frivillig. – Jul og tvang hører ikke sammen, sier han til VG.

– Jeg tenker at skolegudstjenester er en veldig god tradisjon, men jeg mener det må være basert på frivillighet, sier tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett til VG.

Kristelig Folkeparti foreslo i høst å gjøre det obligatorisk for norske skoler å tilby skolegudstjeneste til elevene før jul. Partileder Knut Arild Hareide har uttalt at han tror forslaget vil få støtte fra Stortinget.

Stålsett mener imidlertid at dette ikke er veien å gå.

– Ingen må tvinges til å gå på julegudstjeneste. Men jeg ser ikke at dette er et stort problem i vårt land i det hele tatt. I de fleste bygder og byer fungerer dette godt, sier han.

Om K-en skal beholdes i KRLE-faget er heller ikke så viktig for eks-biskopen. Han sier at det er innholdet i undervisningen som er det viktigste for ham, ikke hva den kalles, og mener undervisningen må ta høyde for at Norge er et flerkulturelt samfunn.

– Men det betyr ikke, med den tradisjonen vi står i, at vi skal redusere betydningen av den kristne tro for vår kultur og vår historie. Det å finne dette balansepunktet, er den store utfordringen, sier han.

