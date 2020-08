Guri Melby: - Glad de mener min måte å være på er riktig for Venstre

Så er katta ute av sekken - men blir det ro i Venstre nå?

CAFE SKANSEN (Nettavisen): Kunnskapsminister Guri Melby (39) suste inn i kampen om å bli ny Venstre-leder denne uken.

Og - søndag ble det klart at hun nådde helt til topps - enstemmig!

- Stolt og glad

Søndag klokken 10.07 fikk hun den etterlengtede telefonen, og overfor Nettavisen innrømmer hun at det kribler i maven nå:

- I dag har jeg sommerfugler i maven. Dette føles veldig riktig, så jeg er stolt og glad i dag, sier hun med et stort smil.

STOLT: 39 år gamle Guri Melby sier hun vil kjempe for ledervervet hvis det blir kampvotering på landsmøtet 26. til 27. september. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Min måte å være på

- Du har slått to menn, Sveinung Rotevatn og Abid Raja, som også hadde veldig lyst på vervet, hvordan føles det?

- Først må landsmøte konkludere, men jeg er veldig glad for at valgkomiteen har innstilt på meg, at det både er min visjon og kanskje min måte å være på, som de mener er det riktige for Venstre, sier hun til Nettavisen.

STORT OPPBUD: Guri Melby møtte pressen 45 minutter etter at innstillingen til valgkomiteen i Venstre ble kjent. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Melby sier videre at hun er «veldig glad» for at Abid og Sveinung har takket ja til å være i ledelsen.

- Vi trenger begge to for at Venstre skal vokse seg stort, sier hun - med stor tro på at hun skal kunne løfte partiet - som på Nettavisens ferske måling kun 2,1 prosent oppslutning.

Melby skal møte Rotevatn og Raja søndag ettermiddag, forteller hun i Nettavisen-intervjuet du hører over!

Guri Melby forteller her at hun allerede har rukket å snakke med Venstre-leder Trine Skei Grande: