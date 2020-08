Guri Melby innstilt som Venstre-leder

Valgkomiteen i Venstre har kommet frem til sin innstilling for ny ledertrio i partiet.

– Vår innstilling til ledertrio er Guri Melby som leder, Sveinung Rotevatn som første nestleder og Abid Raja som andre nestleder, sier lederen i Venstres valgkomite, Per Thorbjørnsen til den oppmøtte pressen ved Thon Hotel Slottsparken i Oslo.

– Guris appell er sterk, bred og tydelig, sier han.

– Min drivkraft for å overta som leder for Venstre, det har vært Venstres løsninger for å skape frihet og et samfunn for alle, sier Melby.

– Venstre skal være et tydelig liberalt politi i norsk politikk, sier Melby.

Hun forteller at den innstilte ledertrioen allerede har jobbet godt sammen i regjeringen.

– Både Abid og Sveinung er to veldig dyktige politikere, sier Melby på spørsmål om konflikter i ledertrioen og i valgprosessen.

Hele trioen har tidligere sagt at de ønsker å overta etter Grande.

– Alle har med begeistring takket ja til rollene sine, sier Thorbjørnsen.

Melby har vært kunnskaps- og integreringsminister siden 13. mars i år. Det er til syvende og sist landsmøtet i partiet som skal gjøre det endelige ledervalget 26.–27. september.

– De tre vi har innstilt representerer et lag for fremtiden. De er dyktige folk, som skal lose oss gjennom den krisetiden vi står i, sier Thorbjørnsen.

– Ikke et «must»

På sin Facebook-side skriver Abid Raja at han er ydmyk og takknemlig over tilliten valgkomiteen har vist ham i innstillingen som nestleder, og skriver videre at han trekker sitt lederkanditatur:

– Jeg har hele tiden sagt at det ikke er et «must» for meg å bli leder av Venstre, men at det viktigste for meg er å bygge et godt team. Jeg hadde stilt meg til disposisjon for valgkomiteen for de tre øverste plassene, og jeg er innstilt på være med i nestlederteam med Sveinung for å understøtte Guri som leder på best mulig vis!

– Innstillingen er enstemmig, sier nestleder i valgkomiteen, Eva Kvelland.





Tilstede på Thon Hotel Slottsparken var leder i valgkomiteen, Per Thorbjørnsen, og nestleder i valgkomiteen, Eva Kvelland.