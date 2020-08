Gutt (16) fraktet til sykehus med luftambulanse etter alvorlig trafikkulykke

Tilstanden skal være stabil.

– En 16 år gammel gutt fra Mysen er fraktet til Ullevål i luftambulanse. Er alvorlig skadet, men stabil ble det opplyst på ulykkesstedet, melder politiet.

Politiet opplyser at det er snakk om en ulykke mellom en bil og en lettmotorsykkel.

– Det som kan sies er at en lett motorsykkel har kommet og møtt en annen bil i en sving. Så er det mulig at lettmotorsykkelen ikke har klart svingen. Det er ikke mistanke om høy fart, men det er snakk om en uerfaren fører her, sier operasjonsleder John Erik Nygård til VG.

Kriminalteknikere er på stedet sammen med ulykkesgruppen til Statens Vegvesen.

Ulykken skal ha skjedd på Varteigveien utenfor Sarpsborg. Veien er fremdeles sperret.