Gutt (4) skal ha fått i seg hasj på festival - sendt bevisstløs til sykehus

En fire år gammel gutt ble fløyet bevisstløs til sykehus etter at han skal ha fått i seg hasj under en festival i Kvinesdal i helgen.

Den fire år gamle gutten skal ha fått i seg narkotika da han var med foreldrene på festivalen The Bivrost Gathering i Kvinesdal i helgen. Det skriver NRK.

Fungerende lensmann Jan Magne Olsen ved Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor forteller NRK at gutten skal ha fått i seg stoffet THC, som er det mest sentrale rusmiddelet i cannabisprodukter som hasj og marihuana.

– Prøver tatt av helsepersonell samme kveld indikerte at han hadde dette stoffet i blodet. Vi vet ikke hvordan han har fått det i seg, sier Olsen.

Gutten ble funnet i et telt og sendt bevisstløs med luftambulanse til Sørlandet sykehus i Kristiansand. Ifølge politiet ble han ikke kritisk skadet og han skal senere ha blitt skrevet ut fra sykehuset, skriver NRK.

Festivalen ble arrangert fra torsdag til lørdag og politiet ble varslet om hendelsen tidlig lørdag kveld. Politiet, som har opprettet undersøkelsessak i etterkant av hendelsen, skal ikke ha gjort beslag av narkotika på festivalområdet. De venter nå på ytterligere blodprøver av gutten. Barnevernet er rutinemessig varslet, skriver NRK.

En talsperson for festivalen, som vil være anonym, sier til NRK at det er vanlig at barn er på denne typen festivaler og at det er egne aktiviteter for barn der.