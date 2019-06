Gutt døde av infeksjon: Frykter at smittefarlig vann kan være årsaken

Ti personer er sendt til sykehus og femti har oppsøkt legevakt med mage- og tarminfeksjoner. Nå undersøker Askøy kommune om smittefarlig vann også kan være årsaken til et dødsfall.

Rådmann Øystein Vennslan i Askøy kommune bekrefter fredag at en gutt har dødd av en infeksjon i samme område som andre har blitt syke. Ifølge VG er det en ett år gammel gutt som døde.

De er ennå ikke sikre om dødsfallet har sammenheng med de andre som er blitt syke.

– Vi undersøker om dødsfallet skyldes det samme som de andre sykdomstilfellene, sier han til Bergensavisen.

Venneslan sier til BA at de ikke vet hvilken type infeksjon dødsfallet skyldes, men at det er snakk om en tarminfeksjon.

Får hjelp fra kriseteam

Han vil ikke si hvor gammel barnet er eller om det er en gutt eller jente.

Kommunen fikk vite om sykdommen til barnet på onsdag, men Venneslan vil ikke gå ut med når barnet døde.

- Foreldrene ønsker ro. De følges opp av et kriseteam, sier rådmannen.

Mistenker bakterie

Rådmannen sier at de tror sykdomsutbruddet på Askøy skyldes en bakterie.

– Vår hovedhypotese er at dette skyldes bakterie i vann, men vi vet ikke sikkert, sier Venneslan.

Han sier at de vil fredag få en første indikasjon på vannprøvene.

– Da vet vi om vannet er infisert. Det er vet vi tror. Det er lite sannsynlig at det er andre ting, sier Venneslan.

14 til sykehus

Cirka 14 personer er sendt fra Askøy til sykehus for nærmere oppfølging, opplyser kommunen. Syv av dem er blitt innlagt siden klokken 16 torsdag. Fem av dem er barn.

Siden klokken 16 torsdag har 47 personer blitt undersøkt ved Askøy legevakt. Legevakten har også gitt 170 råd på telefon i løpet av ettermiddagen i går og gjennom natten.

- Det har vært roligere på legevakten ut over natten. Tilbakemeldinger fra Haukeland universitetssykehus i natt er at ingen av de innlagte er kritisk syke, sier fungerende smittevernlege Thomas Hetland i en pressemelding.

Han presiserer at det er personer med vedvarende og eskalerende dårlig allmenntilstand, høy feber, diare og magesmerter, de ønsker kontakter legevakten.

– For de fleste går slike symptomer over av seg selv. Men vær spesielt oppmerksom på små barn og eldre og syke. Det er lavere terskel for å kontakte legevakten for disse gruppene, sier Hetland.

Sendte ut kokevarsel torsdag

Torsdag kveld ble det sendt ut kokevarsel på SMS til innbyggerne i den søndre delen av Askøy.

Dette skjedde etter at ti personer ble innlagt på sykehus med magesmerter og ulike symptomer knyttet til dette. 50 personer har oppsøkt legevakt.

Kommunen har mistanke om smittefarlig drikkevann og har sendt ut varsel til flere tusen innbyggere om å koke vannet. Mistanken knyttes til Kleppe vannverk, som forsyner mellom 10.000 og 15.000 personer med vann.

Det henger flere advarsler på rådhuset på Askøy. Foto: Linda Hilland/Bergensavisen

Krisemøte

Klokken 0800 fredag morgen er det krisemøte i Askøy kommune. Både ordfører Terje Mathiassen (Ap) og rådmann Vennesland var tydelig preget av situasjonen da de gikk inn til krisemøtet.

- Situasjonen er uoversiktlig. Vi prøver nå å finne ut hvor mange som er smittet og hvorfor. Det vet vi ikke, sier rådmann Eistein Venneslan.

Askøy kommune har bestemt seg for å ta nye vannprøver fredag, ifølge VG. Svaret på de utvidede prøvene er forventet tirsdag.

– De er i ferd med å bli hentet inn nå. Det er en annen type prøve som er mer omfattende og skal sendes til Moss, og svaret på de prøvene kommer trolig ikke før på tirsdag, sier Anton Bøe, leder for vann og avløp i Askøy kommune.

Rundt 50 personer har vært innom legevakten på Askøy med symptomer som feber, diaré og magesmerter på grunn av mistanke om smitte via Kleppe vannverk på Askøy. Folk må koke vannet. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Holder åpent

På spørsmål fra BA om barnehager og skoler holder åpent, svarer rådmannen at dette er noe som skal diskuteres på krisemøtet. Foreløpig er det åpent som normalt.

– Men vi er usikre på hvor mange som møter på skole og i barnehager, fordi vi i går fikk beskjed om en del frafall, sier han.

Kommunikasjonsdirektør i Askøy kommune, Dag Folkestad, opplyser til BA at elever og barn i barnehager har fått beskjed om å ta med vann fordi det ikke er alle steder man har anledning til å koke vann.

Ordfører og rådmann på vei inn i krisemøte for å få en siste oppdatering fra vannetaten. Foto: Linda Hilland/Bergensavisen

Får kritikk

Rådmann Venneslan har stor forståelse for at folk er bekymret, men sier at de foreløpig ikke vet hva som gjør at folk har blitt syke.

– Vi tror det er på grunn av vannet, sier han.

Svært mange har rettet kritikk mot Askøy kommune på grunn av manglende og dårlig informasjon.

Venneslan kjenner seg ikke igjen i kritikken:

– Det startet med en mage- og tarminfeksjon, og det tok litt tid før vi skjønte sammenhengen. Vi tar denne situasjonen svært alvorlig, og reagerer 100 prosent på det vi tror kan være smittekilde og har derfor gått ut med advarsel mot drikkevannet, sier han.