Gutt i tidlig tenårene er kritisk skadd etter badeulykke

En gutt i tidlig tenårene er fraktet til sykehus med kritiske skader etter en badeulykke i Oslo.

Saken oppdateres.

Ulykken skal ha skjedd i Nordre Elvåga, som er litt nord for Mariholtet.

- Vi fikk melding fra AMK klokka 19.45 om en person hadde kommet under vann og ikke kommet opp igjen. Brannvesen, helse, luftambulanse og politi ble sendt ut til stedet, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Line Skott til Nettavisen.

Hun opplyser at politiet fikk utpekt hvor personen hadde gått under, og at de gikk ut i vannet og fikk hentet opp gutten.

- Gutten er i tidlig tenårene, og var sammen med en gruppe på rundt ti personer. De har forsøkt å dra han opp, men har da ikke fått det til. Gutten var bevisstløs hele veien. Det ble startet hjerte- og lungeredning på stedet, og helse jobbet en del med han før de valgte å ta han med på sykehus, sier Skott.

Gutten betegnes som kritisk skadd. Pårørende er varslet og er på vei til sykehuset.

Ungdommene på stedet blir ivaretatt av flere forebyggende enheter fra politiet.

Gutten er fra Oslo.