Gutten som druknet i Geiranger var fra Larvik – kommunen oppretter kriseteam

Den 22 måneder gamle gutten som omkom i Geiranger tirsdag, og hans familie, er fra Larvik.

Ordfører i Larvik kommune, Erik Bringedal, bekrefter til Østlands-Posten at den 22 måneder gamle gutten som omkom i Geiranger tirsdag er fra Larvik.

– Dette er en forferdelig tragedie for alle involverte. Dette er en gutt som går i kommunal barnehage. Vi kan foreløpig ikke gå inn på hvilken, fordi vi er i ferd med å gi informasjon til de ansatte i barnehagen, forklarer Bringedal.

Ifølge avisen er kommunen nå i ferd med å opprette et psykososialt kriseteam, og legger en plan for hva som skal skje videre, både med tanke på de nærmeste pårørende og for familie, venner og de ansatte i barnehagene som har behov for å snakke med noen.

En gutt på rundt to år falt i en elv i Geiranger og flere helikoptre ble satt inn i søket. Foto: Mari Gjørva (NTB scanpix)

Det var like før klokken 16 tirsdag at politiet fikk melding om at en gutt på snart to år hadde havnet i en sideelv til Geirangerelven i Møre og Romsdal, like ved Union Hotell.

Etter at redningsmannskaper og frivillige hadde lett i rundt seks timer, ble gutten funnet omkommet litt over klokken 21.30.

Ifølge politiet skal gutten ha falt fra en bro:

– Moren kastet seg deretter uti vannet for å redde gutten, forteller Gram Franck til Nettavisen.

En liten gutt har falt i elva i Geiranger og flere redningspersonell er satt inn i søket. Foto: Mari Gjørva (NTB scanpix)

Moren ble deretter ført nedover strømmen, før hun kom seg i land for egen maskin. Gutten ble tatt med strømmen videre.

Familien var på ferie i området, blir ivaretatt av et kriseteam i kommunen.

En lokal entreprenør forsøkte tidligere på kvelden å demme opp elveløpet der gutten forsvant. Målet var å minske eller fjerne vannføringen og dermed lette søket langs elven. Redningsmannskapet skulle deretter foreta et finsøk langs elven.

– Vi leter fremdeles med full styrke, og vil fortsette med det utover ettermiddagen og kvelden, sa operasjonsleder Borge Amdam i Møre og Romsdal politidistrikt til Nettavisen i 18-tiden.

Store letemannskaper ble sendt til stedet:

– Vi har fire helikoptre, mange båter og mange andre ressurser på vei. Dykkere er straks framme, sa redningsleder Edvard Middelthon ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til Nettavisen rundt klokken 16.45.