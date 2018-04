Gutter mistenkt for innbrudd på Stord

Tre gutter i alderen 13-15 år er mistenkt for å ha brutt seg inn i en bensinstasjon på Stord. Trolig er det stjålet blant annet tobakk.

Meldingen om innbruddet kom rett før klokka sju mandag morgen, da en vekter varslet politiet om en knust rute på YX-stasjonen på Lyngsnes.

Ved 12.30 kunne Sørvest politidistrikt opplyse at tre gutter i alderen 13-15 år var innbrakt til lensmannskontoret for samtale sammen med sine foresatte. Guttene er mistenkt for å stå bak innbruddet, som av politiet regnes som grovt tyveri.

– Politiet følger opp saken sammen med barnevern, opplyser operasjonssentralen.

(©NTB)

Mest sett siste uken