Skal nå gå gjennom alle bøkene til forfatteren.

Gyldendal trekker tilbake diktboken «Lyder jeg ikke kan høre» etter å ha blitt gjort oppmerksom på flere likheter med verk fra andre forfattere.

Det bekrefter forlaget overfor VG.

Etter en rask sjekk har forlaget bekreftet likhetene mellom poeten Eirin Gundersens bok og andre forfatteres verk, og har allerede vært i kontakt med noen av de aktuelle forfatterne.

- Vi er i dialog med Gundersen og forsøker å skjerme henne så godt vi kan. Jeg kan ikke kommentere hva hun sier om dette, sier sjefsredaktør Kari Marstein for norsk skjønnlitteratur i Gyldendal norsk forlag til avisen.

- Vi må gå gjennom hele Gundersens forfatterskap for å få oversikt over det totale omfanget. Vi tar dette alvorlig, sier hun videre.

Gundersen debuterte med «Du er menneske nå» i 2015, og ga også ut «Alt som ikke har blitt tjoret fast» i 2017. Gyldendal forlag sier at det kan være flere likheter fra andre forfatteres bøker i alle de tre bøkene som poeten står bak.

VG skriver at Gundersen tidligere er omtalt som et stort talent, og har høstet gode kritikker for sitt første verk.