Hadde formue på 6,4 milliarder: 130 personer hevder de er barnet til sextiltalt død mangemilliardær

NEW YORK (Nettavisen): Minst 130 personer hevder nå at de er barnet til den sextiltalte avdøde mangemillardæren Jeffrey Epstein.

Epstein, som var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter, ble funnet død i cellen sin 10. august i fjor, i det som rettsmedisineren i New York har konkludert med var et selvmord.

Ifølge New York Post håper de 130 personene som har meldt seg å slå kloen i noen av de 6,4 milliarder kronene som mangemilliardæren hadde i formue da han døde i fjor.

Haley Robson sier i en Netflix-dokumentar som har premiere denne uken at hun rekrutterte jenter til Jeffrey Epstein da han tilbød henne 200 dollar per gang. Foto: Jeffrey Epstein: Filthy Rich

Kontaktet av 386 personer

Det er et selskap basert i Florida som leter etter Jeffreys Epsteins arvinger. De lanserte en nettside i fjor - Epsteinheirs.com, kort tid etter at Epstein tok sitt liv.

Grunnleggeren Harvey Morse sier til britiske The Sun at de har blitt kontaktet av 386 personer, og at rundt 130 av dem hevder at de er Epsteins barn. Selv var Epstein aldri gift og det er heller ikke kjent at han skal ha hatt noen barn.

- Jeffrey Epstein var seksuelt promiskuøs så lenge at det er en rimelig sjanse for at han kan ha vært far til et barn. Han kunne til og med være bestefar, sier Morse til avisen.

Jeffrey Epstein, som var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter, ble funnet død i cellen sin 10. august i fjor, i det som riksmedisineren i New York har konkludert med var et selvmord. Dette bildet viser en av øyene Jeffrey Epstein eide på Jomfruøyene, Little St. James Island. Herfra skal en 15 år gammel jente ha forsøkt å rømme ved å svømme, etter å ha blitt sexmisbrukt av Jeffrey Epstein og flere andre. Foto: Montasje: AP/Gianfranco Gaglione/Scanpix

- Ble gravid etter en sexfest

En av personene som hevder at hun ble gravid med Epstein, hevder det skjedde etter en one night stand på 90-tallet, mens en annen kvinne hevder hun ble gravid med Epstein etter en sexfest der også kongelige og embetsmenn deltok, skriver avisen.

Morse opplyser at de som hevder de er barnet til Epstein må sende en begjæring om DNA-test til en amerikansk rett, og senere regne med å stille som vitne.

Til tross for stor pågang, er det så langt ikke bevist at noen av dem er barnet til Epstein.

- Rundt en fjerdedel av telefonsamtalene har krevd etterforskning, men så langt har vi ikke følt oss sikre på å ta det videre, sier Morse.

Ifølge et av Epsteins ofre, Haley Robson, hadde mangemilliardæren tilgang til «en stadig roterende svingdør med jenter». Foto: Netflix: Jeffrey Epstein: Filthy Rich

- Rekrutterte 24 jenter til Epstein

Onsdag denne uken starter også en ny serie på Netflix som tar for seg Jeffrey Epstein, og hvordan han drev sin pedofilring.

Ifølge et av Epsteins ofre, Haley Robson, hadde mangemilliardæren tilgang til «en stadig roterende svingdør med jenter».

I dokumentaren heter det at Epstein skaffet seg jenter ved å betale dem, jenter som igjen rekrutterte nye jenter til ham.

Haley Robson sier i dokumentaren at hun rekrutterte jenter til Epstein da han tilbød henne 200 dollar per gang.

Robson regner med at hun rekrutterte 24 jenter som alle var mindreårige, og at de fleste av dem var hans venner eller klassekamerater, og at alle ble med til Epsteins hus.

- Det er en handel, og den bare går og går, sier Robson i dokumentaren.

Serien på Netflix heter «Jeffrey Epstein: Filthy Rich» og er basert på boken fra 2016 fra James Patterson med samme navn.

