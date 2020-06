Hadde norske June vært EØS-borger, kunne hun giftet seg med amerikanske Clay i Norge. Nå er bryllupet utsatt: - Det oppleves diskriminerende

June Mikkelsen er oppgitt over norske koronaregler, som hun mener diskriminerer norske borgere. Fredag endret regjeringen reglene.

- Hvis Clay skulle gifte seg med for eksempel en polsk dame i Norge, og ikke deg, så hadde han kommet inn i landet?

- Ja, det stemmer. Det oppleves utrolig diskriminerende. EØS-borgere bosatt i Norge kan få sine familiemedlemmer til landet, selv om familiemedlemmene ikke er EØS-borgere. Men det gjelder ikke for norske borgere. De kan ikke få familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere til Norge. Det er diskriminerende og krenker grunnleggende prinsipper som retten til et familieliv, sier Julie Mikkelsen til Nettavisen.

Koronapandemien satte en stopper for June Mikkelsens bryllup med amerikaneren Clay Armstrong. Han skulle kommet til Norge i april, og de to skulle giftet seg 23. mai.

Slik ble det ikke, men det er ikke derfor Mikkelsen er fortvilet.

- Jeg støtter restriksjoner, men ikke i når de blir så urettferdige som de har blitt nå, sier Mikkelsen.

Hun synes det er urettferdig at EØS-borgere i Norge kan hente sine kjære fra land utenfor EØS-området, mens norske borgere i Norge ikke kan gjøre det samme. Det har ingenting med smitterisiko å gjøre, men med nasjonaliteten til personen i Norge.

Hun mener også at norsk praksis strider mot Menneskerettighetene (artikkel 12).

Intervjuet med June Mikkelsen ble gjort tidlig fredag. Senere samme dag endret regjeringen reglene, men det hjelper foreløpig likevel ikke Mikkelsen. Les mer om hvorfor lenger ned i artikkelen.

Reglene

Da norske myndigheter lettet på koronarestriksjonene, tillot de altså innreise til Norge for ulike grupper av mennesker.

På Utlendingsdirektoratets hjemmeside (her) får du svar på når du som borger av land utenfor EØS kan reise til din familie i Norge.

Der står det: «Dersom familien din er norsk eller fra et land utenfor EØS, kan du ikke reise til Norge på nåværende tidspunkt, hvis du ikke tilhører unntakene som er beskrevet under».

Blant unntakene står det: «Dersom du har en ektefelle/samboer som er EØS-borger (ikke norsk borger) og er bosatt, eller skal bosette seg i Norge kan du reise til Norge nå».

Slik svarer regjeringen

Mange i Norge opplever å ikke få sine kjære hjem fra utlandet. De samles blant annet på Facebook-siden «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19 2020». Noen av dem har også spurt Justisdepartementet om hvorfor innreiserestriksjonene er slik.

I et svar til Facebook-gruppen postet på justisministerens FB-side, skriver Mælands politiske rådgiver, Kristoffer Aardal Hanssen, at forskjellsbehandlingen skyldes ulikt regelverk:

«Som de fleste er klar over, så er det en slik forskjellsbehandling til vanlig også. I Norge har vi strengere regler enn andre land i Europa om innreise hit for tredjelandsborgere (land utenfor EØS red. anm.). For å være helt presis: Direktivet om fri bevegelighet i EØS har sine regler for EØS-borgerne og deres partnere, og i tillegg har Norge strengere regler for sine borgere. Dette blir satt på spissen under korona-situasjonen, og det forstår jeg at er vanskelig».

Hanssen legger til: «Men det er viktig å si at dette er noe vi arbeider med, og vi vil åpne for at dere skal få partnere til Norge så raskt vi får til. Jeg kan ikke garantere akkurat når dette vil skje, men jeg vil at dere skal vite at det er en prioritert oppgave hos oss i Justisdepartementet. Det er et veldig stort engasjement, og det er bra, men jeg kan ikke gi noe bedre svar på nåværende tidspunkt enn dette».

Korona-lettelser, men ikke nok

Nettavisen tok torsdag kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet om problemstillingen.

Fredag ettermiddag svarer justisminister Monica Mæland Nettavisen gjennom kommunikasjonrådgiver:

- Vi åpner nå for innreise for alle familieinnvandrere som skal flytte hit, uavhengig av om familiemedlemmet i Norge er norsk borger, EØS-borger eller kommer fra land utenfor EØS.

- Alle som har fått innvilget en oppholdstillatelse på grunnlag av familieinnvandring kan fra 15. juni reise inn i Norge, også for å gjenforenes med ektefelle og barn.

Disse vil bli omfattet av karanteneplikten som gjelder innreise til Norge.

Får ikke komme til Norge

Lettelsen hjelper likevel ikke June og Clay. Som amerikansk statsborger trengte ikke han å søke om opphold i Norge før han kom hit, men kunne gjøre dette mens han var i Norge.

- Uten korona så hadde det gått fint så lenge den amerikanske statsborgeren fortsatt hadde hatt lovlig opphold når søknaden ble fremmet, sier pressevakt Vibeke Schjem i UDI til Nettavisen.

Dermed må Clay og June vente på å gjenforenes, mens andre i samme situasjon men med andre statsborgerskap, kan gjenforenes i Norge.

Ytterligere lettelser vil komme utover sommeren. June håper at hennes Clay snart kan komme til Norge.

