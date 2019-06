Hadde skader etter fødsel – ble bedt av sykehuset om å bruke dildo

En kvinne forteller til NRK Østfold at hun ble anbefale å tøye og bruke dildo da hun oppsøkte sykehuset med store underlivssmerter etter en fødsel.

En undersøkelse hos en lege viste ifølge NRK at kvinnens hud i underlivet hadde grodd feil etter at hun hadde blitt sydd etter fødselen.

Da hun ble henvist videre til Sykehuset Østfold Kalnes, fjernet legen en slimhinneflik i skjeden, og sa det ellers ikke var noe sykehuset kunne gjøre, sier kvinnen til kanalen. NRK Østfold refererer fra kvinnens journal at hun er blitt anbefalt om å tøye og bruke en dildo for å lindre smertene.

– Jeg trodde han tullet. Det var min første fødsel, jeg har vondt og det siste jeg vil er å putte noe oppi der, sier kvinnen til NRK.

Ble sydd sammen feil

Kvinnen forteller til NRK at hun fikk følelsen av at noe var galt da jordmoren skulle sy henne etter fødselen da hun virket usikker.

Tolv uker etter fødselen oppsøkte hun en privat gynekolog, som konstaterte en fødselsskade og den nybakte moren ble operert ved Akershus universitetssykehus.

Det viste seg at huden i underlivet hadde grodd feil etter at hun ble sydd. Den indre kjønnsleppen hadde vokst sammen med noe inni skjeden, ifølge kvinnen, og det gjorde at det ble vondt når hun bevegde på seg eller strammet til.

- Alltid risiko

Kommunikasjonssjef ved Sykehuset Østfold, Bjørn Hødal, har gitt kanalen et skriftlig svar der han redegjør for de generelle rutinene til Sykehuset Østfold.

«Det er alltid en viss risiko forbundet med kirurgiske inngrep, og legene vil ofte se om det er mulig å løse problemet med mer lempelige metoder først», sier han.

