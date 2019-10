Haddy Njie om Trond Giske: - Han var uutholdelig umoden

Haddy Njie sier i et intervju med Lindmo at verken hun eller Trond Giske mener at han noen gang har trakassert noen.

- Verken jeg eller Trond mener at han noen gang har trakassert noen, sier Haddy Njie i programmet Lindmo, som sendes på NRK i helgen.

- Men jeg tror at man kan sette andre mennesker i en situasjon de opplever som veldig ubehagelig eller upassende eller at grensene deres blir presset, uten at den som har makt forstår det, legger hun til.

«Uutholdelig umoden»

Fredag slipper Njie bok om hvordan hun opplevde stormen rundt ektemannen, Trond Giske.

I boken «Dagbok 13. desember–13. februar» beskriver hun hvordan det var i stå i sentrum i en av norgeshistoriens største mediestormer.

SNAKKER UT: Haddy Njie mener Trond Giske ikke var bevisst nok på makten han hadde. Foto: Skjermdump / NRK

Ifølge Njie var Giske «uutholdelig umoden» i forhold til å se hvordan han ble oppfattet av andre, til tross for årelang erfaring fra politikken.

- Når du tilegner deg makt sakte, så tror jeg ofte du ikke helt får med deg hvor stor rolle den makten spiller i møtet med andre mennesker og hvordan det ikke går an å kle av seg den makten når du er på privaten, sier Haddy Njie i programmet Lindmo, som sendes på NRK i helgen.

Lite bevisst

I programmet forteller hun at ektemannen tidligere var lite bevisst på makten han hadde. Hun understreker at makt kan gjøre at andre menneskers grenser kan flyttes eller føler at de kommer i en ubehagelig situasjon.

- Han har ikke reflektert nok over det, sa Njie.

Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet 7. januar 2018 som følge av flere varsler mot han. Varslene var knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel. Samme måned konkluderte partiet med at han hadde brutt partiets interne retningslinjer.

Giske beklaget sin oppførsel, men framholdt samtidig at det var kommet «grunnløse og falske varsler». Han har avvist anklagene om seksuell trakassering.

Haddy Njie og Trond Giske giftet seg 1. juni i Nidarosdomen i Trondheim. Paret har vært kjærester siden 2014 og har en datter sammen.