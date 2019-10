Haddy Njie viser hva selve kjernen i «metoo» er

Hvem er egentlig mest troverdig i dette scenarioet? En hel rekke varslere som melder om lignende overtramp, eller den som anklages? Hvorfor har vi plutselig mer tro på det Giske hevder når det kommer via hans kone, enn når det kommer fra ham selv?

Haddy Njie gir nå ut dagboka hun skrev da ektemannen Trond Giske ble beskyldt for seksuell trakassering. I boken forteller hun om tvil, raseri og frustrasjon. Boken er kort fortalt hennes versjon av hva som skjedde.

Umodne Giske

«De hadde kanskje en litt flørtende tone på ambassaden den kvelden, men det var ikke noe kyss. Han presset henne aldri opp mot veggen. Han stakk aldri tunga langt ned i halsen hennes.»

I Njies versjon minimeres, i hvert fall etter min tolkning av utdrag jeg har lest, varslere og ofre for Giskes oppførsel til løgnere. Varslene omgjøres til en del av en større virkelighet (Njies ordvalg under fredagens Lindmo-sending på NRK), der Giske ble offeret. Og Njie selv, så klart. I programmet blir vi vitne til mesterlig «victim-blaming» pakket inn i store ord, der ofrenes beretninger avskrives.

Giskes oppførsel unnskyldes på sin side med at han er (ifølge henne var) umoden, og ubevisst sin makt. Konklusjonen synes å være at det for det enkelte offer ble ubehagelig fordi «du er som du er», ikke ubehagelig (og på grensen til ulovlig) fordi han er den han er/var (mange år eldre, maktperson og sjefen din).

Dette bekreftes av de (i all hovedsak menn) som har anmeldt boken. De omtaler boken som velskrevet og god, presiserer at den peker på selve kjerneproblemet (...) med #metoo, og at boken etterlater liten tvil om at Giske ble utsatt for en kampanje.

I sitt forsvars-skriv for ektemannen angriper Njie andre kvinner, både ved å beskylde varslerne for å fare med løgn og ved å beskylde Hadia Tajik for å stå bak og regissere det hele. Astrid Meland oppsummerer det for øvrig godt i VG, der hun presterer å si at Njies budskap er at det bare er folk som driver maktkamp som «varsler» om slikt småtteri.

Kampanjen mot Giske

Ja, det kan godt hende det er en kampanje mot Giske. Jeg håper virkelig det. Det er synd at det måtte en kampanje til for å rette lyset på de mange tilfellene av trakassering som det er blitt varslet om. Det er synd at han i årevis fikk den tilliten og de vervene han fikk, på tross av at denne oppførselen var godt kjent og beryktet.

Tenk at det måtte #metoo og en såkalt kampanje til for at slik oppførsel skulle få konsekvenser. Basert på varslene og vitnebeskrivelser burde det virkelig vært en kampanje for å få ham fjernet - og det for lenge siden. Takk og lov for at den endelig kom. Det at maktpersoner som i årevis har sluppet unna med trakasserende oppførsel i lovlighetens grenseland ikke lenger får tillit i Norges største partier er for pokker ikke problemet med, men det aller beste og selve essensen i #metoo. Offentlig skittentøyvask er slett ikke hyggelig for de som står i det, men etter min mening en tilbørlig konsekvens av årevis med grenseoverskridende oppførsel.

Boken blir på et vis en interessant studie i hvordan noen kvinner holder fast ved, tror på og støtter sine menn og på den måten setter et slags «godkjent-stempel» på deres uakseptable handlinger. Njie tviholder på at hun «må få stå på sin sannhet», men boken handler ikke om Njies «sannhet». Den handler om hennes opplevelse av at noen andres sannhet kom frem.

Det er i beste fall underlig å være vitne til hvordan enkelte tror de kan velge «sin» sannhet. Sannhet er sannhet. Du kan velge hvordan du reagerer på det, men det finnes faktisk bare en beviselig sannhet. Det er bevitnet av mange og også beklaget av Giske selv, at han har misbrukt sin maktstilling gjennom å utvise uakseptabel oppførsel. Det er sannheten. Så er det opp til hver enkelt, også Haddy Njie, å velge hvordan man forholder seg til dette.

De stakkars uheldige #metoo-ofrene

Mens mediene koseprater og skriver side opp og side ned om de stakkars uheldige #metoo-ofrene, ser alle ut til å ha glemt de egentlige ofrene - de som ble utsatt for trakasseringen, og har stått i en storm av mistro siden de varslet. La oss håpe at boken bidrar til at denne historien ikke er over, og at vi nå og i all overskuelig fremtid kan vinne frem med solidaritet og tillit i den retningen det hører hjemme - med ofrene.