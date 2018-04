Hadia Tajik ble avvist - nå overøses hun med tilbud

«Arbeidernes internasjonale kampdag», 1. mai, nærmer seg.

Tidligere tirsdag ble det kjent at Ap-nestleder Hadia Tajik er uønsket som 1. mai-taler i Haugesund og Sauda.

Det er Aps standpunkt i Acer-saken (EUs tredje energimarkedspakke) som har fått LO til å se rødt.

Les også: Vil ikke ha Hadia Tajik som 1. mai-taler

Men - Tajik lar seg ikke stoppe av det, og skriver på Facebook at:

«Eg har lese i VG at LO i Nord-Rogaland har vald å avinvitere meg på 1. mai. Det er jo noko dei står heilt fritt å gjere. Men då er eg ledig på 1. mai. Er det andre som vil ha besøk på denne flotte dagen for arbeiderrøyrsla? Send ein e-post til min rådgjevar edina.ringdal@stortinget.no – og del gjerne denne posten på din facebookvegg. Dersom du har spurt før og fått nei, så er jo dagen min no blitt ledig, så du må gjerne sende ein ny invitasjon. Me får ein fin dag ilag!»

Les også: Full forvirring om Trond Giskes nye rolle

Det strømmer på med invitasjoner

Tar vi en titt på kommentarfeltet, ser vi at tilbudene strømmer på.

«Modum Arbeiderparti vil veldig gjerne ha besøk og om du skulle ønske komme dit, så har vi flere 1 mai arrangementer i Buskerud som skulle drømme om å få besøk av deg,» skriver Kristian Kirkerud.

«Du er hjarteleg velkomen til Oslo, Hadia. Her har me om lag 40 arrangement,» skriver Øyvind Slåke.

«Veldig trist.... Men eg håper du kan komma til Egersund å tale i staden om du får lov til det. Stå på Hadia,» skriver Jostein Øyerhavn.

«Vi i Gamle Oslo SV vil gjerne invitere deg til vår markering om du har anledning,» skriver Stian A. Antonsen.

«Utrolig trist at vi ikke er kommet lenger, Hadia! Dette vil være en vekker for mange. Du er ei flott jente og ordfører Robin Martin Kåss har invitert deg til Grenland. Kommer du - kommer jeg! Hjertelig velkommen,» skriver May-Brith Brekke.

Håper LO Nord-Rogaland ombestemmer seg

Stortingsrepresentant og Nestleder i Rogaland Ap, Hege Haukeland Liadal, sier til Nettavisen at hun er sjokkert.

Hege Haukeland Liadal (Ap) er opprørt.

- Jeg er vokst opp med fagbevegelsen i Haugesund og er godt kjent med at det til tider kan være store spenninger i saker som skaper uenighet. Men jeg har aldri vært ute for at vi utestenger en folkevalgt som er satt opp som hovedtaler på 1.mai, sier Liadal til Nettavisen.

Hun håper LO Nord-Rogaland gjør om vedtaket slik at Tajik kommer til Haugesund og Sauda som planlagt.

- 1.mai har vi paroler som kan passe de fleste i vår bevegelse, sier Liadal.

Les også: Giske splitter Støre og Stenseng: - Støre gjør dumt i å overse grasrota

60 invitasjoner

Nettavisen har vært i kontakt med Edina Ringdal, som er Tajiks pressekontakt.

- Har Tajik bestemt seg for hva hun vil takke ja til 1. mai?

- Det er allerede cirka 60 invitasjoner som har kommet inn, så vi må gå gjennom og se hvilke som kan kombineres, sier Ringdal til Nettavisen.

Mest sett siste uken