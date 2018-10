Hadia Tajik langer ut mot Sylvi Listhaug som anerkjenner «konspirasjonsteorier»

Hadia Tajik går hardt ut mot Frp-nestlederen i et debattinnlegg.

I boken «Der andre tier» som Listhaug ga ut nylig kommer det frem at Ap hadde en «masterplan» i romjulen 2017, som skulle koble Frp til Anders Behring Breivik.

Listhaug nevner at Ap-leder Jonas Gahr Støre var ute etter å ta Frp. Den tidligere justisministeren nevner i boken at Ap så sin mulighet til å angripe, etter at Listhaug publiserte et Facebook-innlegg som rystet mange.



Listhaugs avsnitt i boken rundt teamet har skapt reaksjoner, og nå er det Tajik som reagerer sterkt i et debattinnlegg som er publisert i VG.

- Konspirator Listhaug kan ikke bli stående uimotsagt, sier Tajik i innledningen av debattinnlegget sitt.

- I alle dager

Tajik refererer til boken, hvor det står at «masterplanen» til Støre blir satt på vent til filmen Utøya har premiere. Da starter det med en Twitter-melding fra kommunikasjonsrådgiver i Ap, Bjørn Tore Hansen.



Samme dag som Utøya 22. juli har premiere er dette budskapet fra Sylvi Listhaug. pic.twitter.com/VngFBFZhFn — Bjørn Tore Hansen (@BTHansen) 9. mars 2018





Videre blir planen fulgt oppover i systemet, fra daværende AUF-leder til partiledelsen som kommer med kraftig skyts mot Listhaugs 22. juli-innlegg. «De rullet ut de nøye planlagte innleggene til Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen.» sier Listhaug i boken.







Akkurat det får Tajik til å riste på hodet av oppgitthet.





- I alle dager. Dette ville vært latterlig om det ikke også var en ganske grov konspirasjonsteori, skriver hun i VG





En storm av reaksjoner

Ap-nestlederen viser også til at partiet ikke var alene om å reagere over Facebook-innlegget. Tajik skriver at flere Høyre-politikere og Venstre-leder Trine Skei Grande tok avstand og sa sin klare mening.



- De kan nok selv bekrefte at de ikke er en del av Arbeiderpartiets såkalte propagandamaskineri, skriver Tajik.





Den tidligere statsråden mener at Listhaug kan takke seg selv for «den tøffeste uken», som Frp-nestlederen vier et helt kapittel til i boken sin.

- Kan ikke stoles på

Noen dager etter Facebook-innlegget og den store mediestormen, beklaget Listhaug seg da hun gikk på talerstolen i Stortinget.

– Jeg registrerer at ikke alle har opplevd dette som en uforbeholden unnskyldning. Derfor vil jeg understreke nok en gang at jeg gir en uforbeholden unnskyldning i denne saken. Jeg burde ikke lagt ut innlegget og jeg vil bidra til en saklig debatt i fremtiden, sa Frp-statsråden fra talerstolen i Stortinget.

KRITISERER AP I NY BOK: I sin nye bok vier Listhaug et helt kapittel til Aps «kyniske strategi» som til slutt endte med hennes avgang som justisminister.



Nå er Tajik oppgitt over at Listhaug tar avstand fra beklagelsen sin i boken.

- Med boka bekrefter hun at det ikke går an å stole på henne. Det forteller hun oss nå svart på hvitt, skriver Tajik i VG.

Tajik avslutter innlegget med å sende et lite stikk til Høyre og Erna Solberg, som «tillater Frp å sette offentlig dagsorden og spre konspirasjonsteorier.»

