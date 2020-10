Hadia Tajik signaliserer avstand til oss andre dødelige

Fint skal det være. Ikke bare i klærne, men også i forsvaret av dem, skriver Elin Ørjasæter.

Husker du statsminister Per Borten i bare trusa sommeren i 1969?

Mye ble sagt om det bildet.

Men ikke at han bød på kroppen sin i seksuell forstand, skriver Hadia Tajik i et debatt-innlegg om bokomslaget hennes.

Hun mener at det er fordi hun er kvinne at noen kan mene bildet på forsiden av boka «Frihet» er seksualisert. Tenk, selv en nesten naken Borten slapp det!

Vel, eldre menn som klipper plenen i underbuksa gir andre assosiasjoner enn yngre kvinner i stiletthæler.

Bildet av Borten vakte oppsikt fordi han la så lite vekt på hvordan han så ut.

Tajiks bilde vekker oppsikt fordi hun legger så mye vekt på hvordan hun ser ut.

Bildet er ikke tilfeldig

Begge deler er et sjangerbrudd med den norske politiker-rollen.

Men mens Borten forklarte underbuksa si med at det var så varmt den dagen, forklarer Tajik sin fremtoning med at hun flytter makt og skaper frihet.

Fint skal det være. Ikke bare i klærne, men også i forsvaret av dem.

Bildet på boka til Hadia Tajik er ikke tilfeldig. Det er en grundig kalkulert salgsplakat for en tekst som er svært viktig for henne selv som forfatter. Slik er det med alle bokomslag.

Derfor bør vi være fri til å diskutere det bildet herfra til evigheten. Hva vil hun med dette omslaget?

Min tolkning er at hun vil vekk fra Bjørheimsbygd og over til New York. Det er derfor jeg misliker bildet. Hun vil ikke lenger være en av oss.

Fakultetsdirektør Karoline Holmboe Høibo påsto at Tajik med dette amerikaniserte norsk politikk, og det er jeg enig i.

Dessverre skrev Høibo også at bildet var seksualisert, noe som for det første er feil, slik jeg ser det, og for det andre gjorde at alt det fornuftige hun skrev ble glemt.

Amerikanisering

Det er amerikaniseringen som er interessant her.

Ta en titt på bildet til høyre i bildet på toppen av saken. Det er av Alexandra Ocasio-Cortez, en av dagens mest kjente politikere i USA. Hun er på venstresiden i det demokratiske partiet og er oppvokst i Bronx i New York.

Og ser altså ut som en million dollar.

Norske politikere flest, kvinner som menn, ønsker å skape nærhet ved sine bokomslag.

Selv Karita Bekkemellem, som er i overkant forfengelig i andre sammenhenger, valgte et nøytralt, nært og hyggelig bilde av seg selv som bokomslag til «Mitt røde hjerte».

Jan Bøhler gikk nesten berserk i nærhet da han valgte et portrett med hettegenser og caps med påskriften «Groruddalen».

Bokomslaget til Jan Bøhlers nye bok som nylig kom i salg. Foto: (Kagge Forlag)

Hadia Tajik derimot valgte ekstrem eleganse i helfigur, og signaliserer dermed avstand til oss andre dødelige.

Thorbjørn Jagland slipper i disse dager en ny politisk memoarbok. På samme måte som noen vil hevde Hadia-bildet er seksualisert, kan noen mene at Thorbjørn gjør maksimalt ut av kroppen sin.

For han er sprek for alderen, slank og flott der han ivrig entrer nærmeste fjelltopp!

Bildet er like lite tilfeldig som Hadia-bildet.

Oser politisk overklasse

Eva Grinde i Dagens Næringsliv mener Tajik-bildet gir assosiasjoner til selskapeligheter og partymingling i høye kretser, den delen av topp-politikken som ligger lengst unna folk flest. Jeg er enig.

Dette bokomslaget oser av den nye, globale, politiske overklassen, slik bildet av Jagland signaliserer den evige vandrer i norske fjell, selve inkarnasjonen av komboen norsk natur og søkende intellektuell. (Den norske Turistforening, altså fjellturismens egen organisasjon, har alltid vært dominert av akademikere, om du ikke visste det).

Bokomslaget til Thorbjørn Jaglands nye bok. Foto: (Cappelen Damm)

Bildet til Tajik er en god søknad om å tre ut av det traurige norske Arbeiderpartiet. Vekk fra de sidrumpa norske bygdene og den triste hovedstaden med den gørr kjedelige Groruddalen. Hele det landet som er befolket av vanlige, bra kvinner og menn.

Tajik kunne valgt et tradisjonelt bokomslag med et hyggelig smil i hjemmestrikket genser. I stedet ble det en AOC-wannabe (AOC er en vanlig brukt forkortelse for politikeren Alexandra Ocasio-Cortez).

Pompøs forklaring

Hun har en rimelig pompøs forklaring på hvorfor hun ikke valgte et mer sjanger-tro bilde:

Det er aldri de som ber deg følge spillereglene som flytter makt eller skaper mer frihet, skriver hun i Stavanger Aftenblad. Det er kunnskapen om hva spillereglene er, og viljen til ikke alltid å avfinne seg med dem, som gjør det.

Den satt, gitt.

Hun flytter makt og skaper mer frihet, intet mindre, ved å se ut som en million dollar.

Tja, sikker på at hun ikke bare møtte seg selv i forfengelighetens svingdør?

På samme måte som Jagland, når han lager ryggsekk-porno? Dersom flere Ap-velgere var målet, så hadde de tatt på seg en pen strikkegenser og sett rett i kamera.



La meg avslutte med igjen å sitere Eva Grindes kloke kommentar i Dagens Næringsliv:

Aps nestleder er ikke bare sitt kjønn, hun er en maktperson. Hennes imagebygging gjennom bildet på bokomslaget må også kunne analyseres og kommenteres.

Nettopp.

PS: Det er ryddig å si fra om politiske bindinger. Jeg har i mange år vinglet mellom AP, Frp og Senterpartiet. Dagen etter Bøhlers overgang meldte jeg meg inn i Senterpartiet. Det var capen som gjorde utslaget.